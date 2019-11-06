6 листопада, 12:00 - Стихійні ромські поселення: чим може допомогти влада?

Організатор: Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Учасники: Олег Мартиненко - Українська Гельсінська спілка з прав людини; Юліан Кондур - МБО «Ромський Жіночий Фонд «Чіріклі»; представник МВС України.

Питання до обговорення:

Звідки і чому відбувається сезонна трудова міграція ромів до столиці?

Чому стихійні поселенні ромів у Києві – проблема не тільки поліції?

Що та як може робити влада для мешканців стихійних поселень?

Підсумкові матеріали:

Антиромські заклики мобілізують суспільство до проявів насильства - правозахисник

Антиромські заклики є чіткою тактикою мобілізації людей до проявів нетерпимості та ненависті до ромів.

Про це заявив проєктний координатор ромського фонду "Чіріклі" Юліан Кондур на пресконференції в Укрінформі.

“Говорячи про безпеку ромських громад в Україні, варто відмітити, що антиромські прояви та заклики, особливо коли це стосується публічного дискурсу, залишається чіткою тактикою мобілізації людей у різних суспільних процесах, викликаних ненавистю, обуренням та забобонами. І такі антиромські настрої можна назвати сплячими, допоки не спрацьовує певний тригер”, - сказав Кондур.

Активіст нагадав, що півтора роки тому в Україні була хвиля нападів на ромів, а тригером, на його думку, тоді спрацював саме інформаційний простір, зокрема соціальні мережі.

“Антиромські настрої дуже ширились, і можна було спостерігати певний патерн або шаблон тої антиромської риторики, яку ми могли спостерігати. Власне на нашу думку, то була спланована хвиля, яка мала дуже негативні наслідки, як для ромських громад, так і для України в цілому. Після цього в сторону України посипалась низка зауважень від міжнародних правозахисних організацій”, - сказав Кондур.

Він зазначив, що наразі налагоджується взаємозв’язок та порозуміння між ромськими громадами та поліцією. За його словами, ініціатором цього виступила Нацполіція.

“Тільки спільними зусиллями, і в правовий спосіб можна вирішувати міграцію ромів... Ми розуміємо, що не можна просто прийти, спалити табір, і вигнати цих людей. Це , питання створення умов проживання для цих людей, або питання не створення умов для них.не вирішить питання. Вони просто поїдуть далі. І будуть займатися тим самим”,- сказав правозахисник.

Кондур додав, що дотримання верховенства права, дотримання рівності і законності є дуже важливим для усього суспільстві.

Керівник аналітичного напрямку Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко зазначив, що ромські поселення є проблемою не тільки поліції, це є ще соціальною проблемою, яка ніколи добре не вирішується, якщо підключати до цього тільки правоохоронні органи.

Відео з круглого столу:

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