5 листопада, 15:00 - Роль сімейного фермерства та кооперації для сталого розвитку громад

Організатор: ТОВ «УкрМілкІнвест».

Учасники: Інна Мєтєлєва - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Михайло Корилкевич - президент Української кооперативної федерації; Ілля Гороховський - віцепрезидент EUROCOOP, Укркоопспілка; Зіновій Свереда - доктор соціальної економіки, заступник голови правління Української кооперативної федерації.

Питання до обговорення:

Аналіз стану та розвитку кооперації в Україні.

Як розвинути сімейні фермерські господарства.

Програми державної та регіональної допомоги.

Проблеми та можливості фінансування кооперації.

Адаптація до європейських вимог щодо розвитку кооперативного руху.

Кооперація та сталий розвиток сільських громад та територій.

Створення дорожньої карти розвитку кооперації в нових соціально-економічних умовах в Україні.

Коротко. Мета заходу - обговорення актуальних викликів для кооперації в Україні та створення дорожньої карти розвитку сімейних фермерств та кооперативних об'єднань; стратегії сталого розвитку громад та сільських територій та роль кооперації; підготовка пропозицій для співпраці між дорадчими службами, кооперативами, місцевою владою, донорами та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Підсумкові матеріали:

Україна входить у п’ятірку країн з найнижчою собівартістю виробництва молока - експерт

Україна входить у п’ятірку країн з найнижчою собівартістю виробництва молока, однак спад виробництва у цій сфері триває.

Про це в Укрінформі під час круглого столу “Роль сімейного фермерства та кооперації для сталого розвитку громад” заявив президент громадської спілки “Українська кооперативна федерація” Михайло Корилкевич.

“За матеріалами міжнародної фінансової корпорації, Україна входить у п’ятірку країн з найнижчою собівартістю виробництва молока. Разом з тим у ній останні 15 років іде спад виробництва молока”, - сказав Корилкевич.

Він зазначив, що всі найбільші бізнеси в світі побудовані на кооперативній моделі, саме тому ця модель була взята за основу бізнесу, який впроваджує федерація.

“Це та бізнес-модель, яку ми зараз впроваджуємо в Україні. Ми почали в 2017 році за прикладом проєкту Канади створювати сімейні молочні ферми, і ці сімейні молочні ферми об’єднуються в кооперативи. На сьогодні вже більше 20 молочних ферм створено і до кінця року ми очікуємо створення ще 40 молочних ферм”, - сказав керівник кооперативної федерації.

Він переконує, що унікальність їхньої моделі в тому, що дуже швидко розвиваються сімейні молочні ферми. Нині проєкт впроваджується на території чотирьох областей - це Рівненська, Волинська Хмельницька і Тернопільська області, а в планах проєкт поширити на всю Україну.

“Якщо подивитися на розвиток кооперативів на Заході, а ми вивчали цей досвід, то ці кооперативи складаються з декількох тисяч сімей. Приміром, канадський (кооператив - ред.) складається з 3200 сімей, які мають власні переробні заводи, банк, страхові компанії тощо, але ми упускаємо таку річ, як історія створення таких кооперативів. Тобто, ця історія налічує декілька поколінь від 60 до 100 років”, - наголосив експерт.

За його словами, в Україні немає ні часу, ні можливостей створювати такі потужні об’єднання.

“Якщо говорити про розвиток кооперації в Україні, ми повинні говорити про те, що буде створено швидко в межах 3-5 років. Повинна бути створена система, яка сама може вижити, сама себе підтримувати”, - підсумував президент Української кооперативної федерації.

Пріоритетами уряду в аграрному секторі є право громадян розпоряджатися своїм майном, харчова безпека та розвиток села - Мінекономіки

В уряду України є три пріоритети в аграрному секторі: право громадян розпоряджатися своїм майном, харчова безпека продуктів та розвиток села.

Про це в Укрінформі під час круглого столу “Роль сімейного фермерства та кооперації для сталого розвитку громад” розповіла заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Інна Метелєва, повідомляє кореспондент агентства.

“На сьогодні є три основних пріоритети діяльності Кабінету міністрів. Перше — надання права громадянам розпоряджатися своїм майном, це введення обігу землі сільськогосподарського призначення. Наступний момент пов’язаний з харчовою безпекою. Це зниження рівня харчових отруєнь, де є цілий ряд заходів, які мають бути реалізовані. Третій напрям - сільський розвиток. Розвиток села в контексті самодостатності і зміцнення потенціалу малих і середніх виробників”, - сказала Метелєва.

За її словами, на щоденному контролі Прем’єр-міністра країни є питання безпеки дитячого харчування в дошкільних і шкільних закладах.

“Харчова безпека виключно по молоку. Є програма, яку вже реалізувала Івано-Франківська область, зараз цей проєкт імплементується на всі області України. Це зниження рівня харчових отруєнь у дітей в дошкільних та шкільних навчальних закладах. На жаль, найбільш невтішна статистика щодо продуктів молочного напрямку — до 30% не відповідають стандартам”, - заявила заступник міністра.

Вона зауважила, що очікуються зміни у правилах закупівель, також будуть змінені правила для постачальників, впроваджено жорсткішу систему контролю без втрати калорійності продуктів.

“По молоку, яке заходить на ринок. Ми відтягували введення стандартів,тому що 45% продукції не відповідають їм. Є з однієї сторони соціальний фактор, ми повинні підтримувати одноосібників, які виробляють молоко. А з іншої сторони, молоко повинно потрапляти на переробне підприємство відповідної якості. Це забезпечити індивідуально, на жаль, важко. В гурті, в об’єднанні, у кооперації стандарти можна відкалібровувати і, як мінімум, хоча б намагатися їх забезпечити на максимально можливому рівні”, - наголосила посадовець.

У Мінекономіки не виключають виділення 8 млрд грн на підтримку аграріям наступного року

У проєкті державного бюджету України на 2020 рік може бути передбачена допомога аграріям в розмірі 8 млрд грн.

Про це в Укрінформі під час круглого столу “Роль сімейного фермерства та кооперації для сталого розвитку громад” заявила заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Інна Метелєва.

“На наступний рік ще бюджетний процес триває, ще ВР не прийняла проєкт бюджету на 2020 рік. Позиція депутатів - відстоювати все таки 1% (аграрного ВВП України на допомогу аграріям -ред.), це 8 млрд грн для підтримки аграрного сектору. Подивимося. Знову ж таки, песимістичний варіант - це буде 4 млрд, оптимістичний варіант - це буде 8 млрд. І якщо це буде більше цифра, то буде врахована більша кількість програм, які діяли до цього року”, - сказала Метелєва.

Вона зазначила, що в контексті цих законодавчих ініціатив будуть передбачені видатки на відкриття ринку землі у жовтні 2020 року.

“До цього періоду повинні бути зроблені і фермерські реєстри, повинен бути заповнений Держгеокадастр, до серпня місяця. Тобто вся інформаційна база повинна бути наповнена”, - наголосила заступник міністра.

За її словами, на підтримку аграріїв будуть виділені кошти за програмою здешевлення кредитування, у пріоритеті для фермерів, які працюють на масивах земель до 500 га.

“Зараз формується один із проєктів зі Світовим банком - це створення фонду гарантування фермерських кредитів. Ми плануємо, що будуть залучені кошти міжнародних інституцій, але поки що мова йде про кошти державного бюджету - створити фонд гарантування, щоб більше фермерів отримали доступ до фінансування, і причиною відмови не була недостатність заставного майна. Зовсім інший механізм”, - наголосила заступник міністра.

Також вона звернула увагу, що наразі будь-яка програма державної підтримки чи проєкт міжнародної технічної допомоги повинні відповідати певним критеріям: збільшення регіональної зайнятості, зниження рівня безробіття, збільшення доходів населення, збільшення регіонального ВВП та експортного потенціалу.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

Минулої неділі, 3 листопада, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні погодив проєкт бюджету-2020 до другого читання.

Відео з круглого столу:

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