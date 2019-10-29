29 жовтня о 14:00 відбудеться презентація 12-ти серійного фільму «За київським часом» (Зала 1).

Організатор: Афанас’єва О.І.

Учасники: Олександр Ігнатуша - режисер–постановник, автор сценарію; Борис Гуменюк - автор сценарію; Василь Трубай - автор сценарію; Сергій Борденюк - оператор-постановник; Марія Моісеєнко - художник-постановник.

Довідково. Фільм «За київським часом» - трилогія, що розкриває шлях трьох різних молодих людей протягом 2007-2019 років, розділивши історію на три етапи: до Майдану (1-4 серії), під час Майдану (5-8 серії) і після Майдану (9-12 серії).

Стрічка поєднує у собі елементи пригодницької еклектики, мелодрами, детективу, комедії та інших жанрів. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

Під час заходу творці вперше покажуть тізер фільму.

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