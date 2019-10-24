24 жовтня, 14:00 - Про зйомки патріотичного фільму «Вузький міст»

Організатор: Кінокомпанія «Format Film» за підтримки Українського культурного фонду.

Учасники: Олег Коляда - генеральний продюсер-директор кінокомпанії «Format Film»; Яніна Алєєва - менеджер проєкту Українського культурного фонду; Борис Квашньов - головний режисер; головні актори: Роман Мацюта, Катерина Григоренко, Георгій Поволоцький, Світлана Зелінковська, Микола Панасюк.

Довідково. Стрічка «Вузький міст» розповідає про молодого талановитого художника, в чию руку доля замість пензля наполегливо вкладає зброю, вимагаючи від нього життя воїна, а не живописця.

На долю головного героя Кирила випав непростий час, на його батьківщині йде війна, в життя його країни грубо втручаються загарбники, треба воювати і вибирати між любов'ю та обов’язком. Дія спочатку відбувається в Грузії, на батьківщині героя, де він з коханою дівчиною будують плани на майбутнє, мріють переїхати жити до Києва. Але Кирило – воїн, і він іде на війну з російськими загарбниками. Зв'язок з коханою втрачено із-за військових дій, а мрії про майбутнє зруйновано.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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