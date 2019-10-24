24 жовтня,11:00 - Соціально-інтерактивна вистава «Право Є?»: результати роботи та плани на майбутнє

Організатор: Благодійне товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Джерела» за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми «Інклюзивне мистецтво».

Учасники: Раїса Кравченко – голова правління БТ «Джерела»; Ольга Маруда – заступник голови правління БТ «Джерела», керівник проєкту; Тамара Наук – керівник соціально-інтерактивного театру БТ «Джерела»; Людмила Чепурна – кандидат педагогічних наук, заступник декана факультету спеціалізованої та інклюзивної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова; представники Українського культурного фонду.

Коротко. Учасники «круглого столу» розкажуть про інтерактивну виставу «Право Є?», яка створена за мотивами Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, та демонструє різноманітні аспекти порушення прав людей з інвалідністю. Реалізується проект БТ «Джерела» за фінансової підтримки Українського культурного фонду в рамках програми «Інклюзивне мистецтво».

Основна мета заходу - стимулювання суспільної цікавості до інклюзивного театрального мистецтва та підвищення рівня обізнаності професіоналів, політиків щодо прав осіб з інвалідністю відповідно до Конвенції ООН.

Довідково. Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України. Його мета - сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Додаткова інформація за тел.: 0972260786 (Тамара), 0675065354 (Ольга).

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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