Старт vs Стоп: судний день реформи банкрутства. Експертне обговорення

21 жотвня, 11:00 - Старт vs Стоп: Судний день реформи банкрутства

Організатор: Інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» за підтримки юридичної компанії «EQUITY Law Firm».

До участі запрошені: Олег Маліневський - партнер юридичної компанії EQUITY Law Firm, модератор;Тарас Тарасенко - народний депутат України; Сергій Алєксєєв - народний депутат України; Руслан Сидорович - партнер Ario Law Firm; Сергій Боярчуков - голова Комітету ААУ з банкрутства, керуючий партнер юридичної компанії «Алєксєєв, Боярчуков та партнери»; Довідас Віткаускас - керівник проєкту ЄС «Право-Justice»; Юрій Моісєєв - директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України; Владислав Філатов - керівник групи з банкрутства Директорату правової політики у сфері судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів Міністерства юстиції України; Сергій Жуков - суддя-спікер судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України; Олена Коробкова - виконавчий директор Незалежної асоціації банків України; Ольга Білай - заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; Олена Волянська - партнер юридичної групи LCF; Микола Ковальчук - керуючий партнера L.I.GROUP; Юліан Хорунжий - партнер Ario Law Firm; Ірина Сербін - голова комітету АПУ з конкурсного права; Олексій Соболев - директор ДП «Прозорро.Продажі»; Віктор Вишньов - генеральний директор ДП «СЕТАМ»; Олександр Удовиченко - кандидат юридичних наук, адвокат АО ADER HABER; Антон Молчанов - керівник практики банкрутства юридичної компанії Arzinger law office; Сергій Донков - радник юридичної фірми «Евріс», член Дисциплінарної комісії при Міністерстві юстиції України; Олександр Гладій - керуючий партнер АО «Абсолют»; Артур Мегеря - старший партнер юридичної компанії L.I.GROUP; Андрій Авторгов - приватний виконавець; Микола Лукашук - арбітражний керуючий; Євген Лахненко - голова ГО «Системні рішення»; Марія Куделя - президент ВСРО АК ВГО «Асоціація антикризового менеджменту»; Микола Занько - голова правління ГО «Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих»; Наталія Тищенко - керуючий партнер юридичної компанії Nobili; Денис Киценко - керівник практики супроводження банкрутств та реструктуризацій, партнер Eterna Law Kyiv; Вадим Кізленко - заступник голови Комітету з питань банкрутства ААУ; Анатолій В’язовченко - голова Національної професійної спілки арбітражних керуючих України; Олександр Бірюков - президент ГО «Всеукраїнська самоврядна організація фахівців конкурсного процесу»; Володимир Сольський - партнер юридично-консалтингової компанії «КОДЕКС».

Коротко. Основна мета заходу — спонукати лідерів ринку та експертів озвучити найгостріші питання до тексту Кодексу України з процедур банкрутства, які викликають занепокоєння.

Як повідомляють організатори, професійна спільнота отримає унікальну можливість обговорити зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, який цього дня (21 жовтня) або запрацює, або буде відкладений на доопрацювання.

Підсумкові матеріали:

У Мін’юсті не бачать проблем з імплементацією Кодексу з процедури банкрутства

Директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції Юрій Моісеєв не бачить проблем з імплементацією Кодексу з процедури банкрутства, який набув чинності 21 жовтня.

Про це він заявив під час експертного обговорення в Укрінформі.

"Я не бачу проблем з імплементацією Кодексу. Підзаконна нормативна база абсолютно вся написана і знаходиться на стадії реєстрації. Проблеми немає ніякої”, - наголосив Моісеєв.

За його словами, існують певні технічні питання щодо конкретних систем і реєстрів. Водночас він запевнив, що “все працюватиме, як має бути”. На думку Моісеєва, позитивним нововведенням Кодексу є можливість вивести підприємства, що перебувають у справах про банкрутство, без планів санації. Окремим досягненням директор Департаменту вважає створення інституту відновлення платоспроможності фізичної особи. “Це нова історія у банкрутстві в Україні і, будемо бачити, чи воно досягне своїх результатів”, - резюмував Моїсеєв.

Як повідомлялося, 21 жовтня було введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства.

Зазначається, що цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Кодекс структурно побудований із чотирьох книг. Перша - регулює загальні положення і терміни, друга - регулює діяльність арбітражних керуючих, третя - регулює питання банкрутства юридичних осіб і четверта - фізосіб.

Законом визначається, що провадження у справі про неплатоспроможність боржника – фізичної особи або фізичної особи – підприємця може бути відкрито лише за заявою боржника.

Відео з круглого столу:

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