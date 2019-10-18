18 жовтня, 11:00 - Розвиток військового радіомовлення

Організатор: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Спікери: Сергій Костинський – член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Яна Холодна - начальник Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України.

Коротко. Останніми роками завдяки зусиллям Національної ради в FM-радіопросторі країни з’явився новий формат – військово-патріотичний. За результатами конкурсу, який регулятор проведе 17 жовтня, мовлення такого формату стане ще більше.

Про нові частоти і переможців детально розкаже Сергій Костинський, а також учасники конкурсу, які надалі розвиватимуть патріотичну тематику в радіоефірі.

Підсумкові матеріали:

Розвиток військового радіомовлення є актуальним завданням Нацради - Костинський

Актуальним завданням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення є розвиток військового радіомовлення по всій Україні.

Про це сказав на пресконференції в Укрінформі член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

“В умовах фактичної війни українське суспільство має бути поінформоване. І лише військовий і державний мовник може це здійснити у повному обсязі - кожного дня, без спекуляцій і інтерпретацій”, - сказав він.

За словами Костинського, жодна приватна радіостанція не зможе виконувати функцію військово-патріотичного мовлення. Водночас державна радіостанція “Армія FM” стане майданчиком і для патріотичної воєнної пісні, зазначив він, додавши, що волонтери, ветерани та військові, які пишуть та співають пісні, отримали можливість звучати в ефірі.

“Ми констатуємо, що для того, щоб інформувати наших громадян у повному обсязі, недостатньо зусиль нашої індустрії, для цього потрібна військова державна радіостанція”, - наголосив він.

Своєю чергою начальник Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України Яна Холодна зауважила, що за три роки роботи “Армія FM” завоювала не лише аудиторію військових, а й цивільного населення на тимчасово окупованих територіях. “Ми отримуємо від них повідомлення і все це нас мотивує для більшої роботи”, - зазначила вона.

Холодна нагадала, що напередодні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення дала дозвіл “Армії FM” на мовлення ще у 8 містах на мирній території України.

Холодна висловила сподівання, що до кінця року Львів, Новояворів, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Полтава почують радіо “Армію FM”. Також воно почне мовлення у Бердичеві, Новоград-Волинському.

Зараз військове радіо вже працює, окрім лінії розмежування, у Києві, Вінниці, Житомирі. “В ефірі радіо ви не почуєте реклами, російської музики, крім тих пісень, які виконують військові, волонтери”, - сказала Холодна.

Костицький також додав, що у 2017 році радіо мало лише 11 FM-частот для мовлення у Донецькій та Луганський областях. На сьогодні “Армія FM” вже має 31 частоту в 10 областях України.

Він також зауважив, що Національна рада підтримує “Армію FM” від початку її створення. “Ми працювали разом над розвитком мовлення на лінії розмежування в Донецькій та Луганський областях та на межі з Кримом у Херсонській області. Я радий, що минулого року ми доповнили нашу концепцію, яка раніше полягала у тому, щоб інформувати військових, концепцією інформуванням всього суспільства”, - додав член Нацради.

Як повідомлялось, 17 жовтня Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України із радіостанцією «Армія FM» виборола 8 ФМ-частот у конкурсі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з розбудови військово-патріотичного мовлення.

Відео з пресконференції:

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