Про Європейський день боротьби з торгівлею людьми

18 жовтня, 10:00 - пресбрифінг, присвячений Європейському дню боротьби з торгівлею людьми.

Організатор: Міністерство соціальної політики України.

Учасники: Сергій Ніжинський - заступник міністра з питань європейської інтеграцій Міністерства соціальної політики України; Валентина Осадча - начальник Управління протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству Міністерства соціальної політики України; пан Нгуйен Ан - голова Місії Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні – Агентства ООН з питань міграції; Ольга Стрельцова - спеціаліст з питань політики та програм протидії торгівлі людьми Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні – Агентства ООН з питань міграції; Вікторія Мазуренко - спеціаліст з питань адвокації та розвитку потенціалу Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні – Агентства ООН з питань міграції; Антон Купер - представник політичного відділу Посольства США в Україні.

Довідково. 18 жовтня уся світова спільнота відзначає Європейський день боротьби з торгівлею людьми, який започатковано у 2007 році Європейським парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища.

Україна була серед перших країн у Європі, яка у 1998 році встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. У Кримінальному кодексі України покарання за торгівлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає ці злочинні дії як вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, або шляхом підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію.

Міністерство соціальної політики є національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми. Про результати роботи у цьому напрямку спікери розкажуть під час брифінгу.

Підсумкові матеріали:

За час незалежності України від торгівлі людьми постраждало майже 230 тисяч українців — МОМ

Від торгівлі людьми з 1991 року постраждало майже 230 тисяч українців. Із них 70 тисяч - у період 2015-2017 років.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив голова місії Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні – Агентства ООН з питань міграції Ан Нгуйен.

“З 1991 року майже 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Зокрема, на жаль, дослідження Міжнародної організації з міграції надало нам оцінку, що 70 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми у період 2015-2017 років”, - повідомив Нгуйен.

Заступник міністра з питань європейської інтеграції Міністерства соціальної політики України Сергій Ніжинський поінформував, що в Україні збільшується кількість звернень по допомогу від цієї категорії громадян.

“Міністерство соціальної політики підвищило ідентифікацію осіб, про яких я казав. Зокрема, у 2018 році звернувся по допомогу 221 громадянин — це на 11, 6 % більше, ніж у 2017 році, - тоді було 198 звернень за допомогою. І це в 2 рази більше, ніж було таких звернень до Мінсоцполітики у 2016 році”, - зазначив Ніжинський.

Він поінформував, що станом на сьогодні Мінсоцполітики встановило статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 867 громадянам України. Серед них, зокрема, 333 жінки, 446 чоловіків, а також діти.

За його словами, якщо говорити про види експлуатації, то, 454 особи визнані потерплими внаслідок трудової експлуатації, 221 особа — від сексуальної експлуатації, 57 осіб було втягнуто у жебракування, 10 — від вилучення органів, тощо.

“Коли ми говоримо, у яких же країнах громадяни України потерпають від цього виду злочину, то на першому місці — РФ, на другому — Польща, потім Туреччина, Німеччина, Об'єднані Арабські Емірати, Італія та Китай”, - поінформував заступник міністра.

Ніжинський нагадав, що торгівля людьми є на третьою у світі за обсягом злочинної діяльності після збуту наркотиків і зброї.

“Даний вид злочину є більш ніж антигуманний. Нагадуємо громадянам, що Міністерство соціальної політики має можливість, і це передбачено бюджетом, виплачувати разову матеріальну допомогу і надавати безкоштовну психологічну та медичну допомогу цій категорії громадян. Дана категорія потерпілих громадян, яка ведеться на обліку у Мінсоцполітики, повністю захищена державою і має повне право, а держава — зобов'язання, - надати всіляку допомогу цій категорії людей”, - підсумував Ніжинський.

В Україні з початку року виявили майже 300 злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми

Українські правоохоронці за 9 місяців цього року виявили 278 кримінальних правопорушень у сфері торгівлі людьми.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

“За цей звітний період виявлено загалом 278 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 149 Кримінального кодексу України, - торгівля людьми. І левова частина, тобто 251 такий злочин - виявлено саме працівниками підрозділів боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми, Національної поліції”, - сказав Шевченко.

За його словами, у рамках супроводу кримінальних проваджень у 230 провадженнях цієї категорії були встановлені особи, які вчинили такі злочини, і їм повідомлено підозру.

“В цілому досудове розслідування завершено у рамках 211 проваджень цієї категорії, а це більше на 46,5 відсотків, ніж у 2018 році. І левова частина, тобто 204 таких злочини, розкриті безпосередньо працівниками підрозділів ДБЗПТЛ (Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції - ред.). Також за 9 місяців цього року встановлено 228 потерпілих - юридично - від торгівлі людьми, з них чоловіків - 124, жінок - 96, неповнолітніх - 6 і малолітніх - двоє”, - сказав Шевченко.

Він уточнив, що впродовж 9 місяців 2019 року працівники підрозділів боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, викрили 4 організовані групи, що вчиняли кримінальні правопорушення у сфері торгівлі людьми, досудове розслідування у кримінальних провадженнях за якими завершено.

За його словами, на території Києва діяло 2 такі групи, і ще по 1 виявили у Одеській та Чернігівський областях.

Шевченко уточнив, що якщо порівнювати з аналогічним періодом 2018 року, то тоді було виявлено 2 такі групи.

Відео заходу:

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