«Чаклунки-дивачКИ». Прем’єра вистави за участі дітей з вадами слуху (вулиця Липська, 15/17)

20 серпня о 15.00 відбудеться прем'єра вистави «Чаклунки-дивачКИ» (Театр юного глядача, адреса: вулиця Липська, 15/17).

За підтримки Українського культурного фонду, ГО “Зростаймо Здорові” реалізує проект Інклюзивний театр “Почути світ!” – для дітей з інвалідністю по слуху і без. 15 дітей з різних областей України: Житомира, Дніпра, Чернівців, Харкова, Чернігова, та Києва презентують інклюзивну театральну виставу «Чаклунки-дивачКИ», яка матиме подальше життя в рамках серії виступів по всій Україні.

Творчий коллектив проекта “Почути світ!”:

Ірина Лисенко – керівник;

Лана Ра – авторка п’єси, драматургиня;

Олена Науменко – художник-постановник;

Євгеній Конощук – викладач акторської майстерності;

Саша Моні – відеохудожник.

Тетяна Крупнікова – інклюзивний педагог, арт-терапевт.

Довідково. ГО «Зростаймо Здорові» - батьківське об'єднання дітей з інвалідністю по слуху, яке вже понад 5 років допомагає дітям після операцій слухо-імплантаційного протезування вимовляти їх перші в житті слова. Більше 150 дітей з усієї України змогли реабілітуватись завдяки нашій допомозі. За ці роки, ми побачили багато талановитих дітей із дивовушками і мріяли поділитись зі світом їхніми можливостями. Цього року, завдяки підтримці Українського культурного фонду, справдились наші мрії і ми готові показати світу наші таланти!

Вхід вільний за реєстрацією у Viber: 0509348444