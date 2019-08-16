«Козацький Спас»: деталі проведення фестивалю національних воїнських та традиційних культур

16 серпня, 14:00 - Проведення фестивалю «Козацький Спас»

Організатори: Древній Київ у Князівстві Київська Русь; Всеукраїнська федерація «Спас».

Учасники: Володимир Янченко - князь Київський, президент «Парку Київська Русь», к.і.н.; граф Трасамара Дон Вірджиліо Антоніо Кардосо-Сампайо де Кастро-Херес - великий пріор Ордену Тамплієрів Англії; Олександр Притула - президент ГО «Всеукраїнська федерація «Спас», засновник школи українського бойового мистецтва «Спас», організатор ХХІІІ Міжнародного фестивалю національних воїнських та традиційних культур «Козацький Спас» імені Анатолія Єрмака; Костянтин Рижов - кошовий отаман Запорозького Війська Низового «Запорозька Січ», лицар ордену Лицарів Спасу, полковник Українського козацтва.

Коротко. Учасники пресконференції розкриють деталі підписання Меморандуму про співпрацю між Орденом Тамплієрів Англії та Князівством Київська Русь, Всеукраїнською федерацією «Спас» та кошовим отаманом Запорозького Війська Низового «Запорозька Січ», а також перспективи співробітництва.

Крім того, вони повідомлять про фестиваль, його учасників, традиції та перспективи розвитку в Україні традиційних бойових мистецтв.

Довідково. Відкриті Всеукраїнські ігри проходитимуть 17-18 серпня в Древньому Києві в Князівстві Київська Русь (с. Копачів, Обухівський р-н, Київська обл.). Захід відбуватиметься за підтримки Міністерства молоді та спорту України під час ХХІІІ Міжнародного фестивалю національних воїнських та традиційних культур «Козацький Спас» імені Анатолія Єрмака.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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