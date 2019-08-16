Державно-конфесійна та етнонаціональна політика в Україні: підсумки й виклики. Експертне засідання

16 серпня, 11:00 - Підсумки й виклики державно-конфесійної та етнонаціональної політики в Україні

Організатор: Міністерство культури України.

Учасники: Віктор Бондаренко - д. філос. н., професор, завідувач кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова,заступник голови Експертної ради; Віктор Єленський - д. філос. н., професор, народний депутат України VIII-го скликання; Анатолій Колодний - д. філос. н., професор, заступник директора Інституту філософії ім. Г.Сковороди Національної академії наук України; Олександр Саган - д. філос. н., професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України; Євген Бистрицький - д. філос. н., професор, завідувач відділу філософії культури, етики і естетики Інституту філософії НАН України; Віктор Войналович – д. політ. н., професор, заввідділу етнополітології Інституту політичних і етнонанаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України; Володимир Євтух – д. і. н., професор, директор Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Олег Калакура - д. політ. н., провідний науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

Коротко. Учасники «Експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій» та «Експертної ради з питань етнополітики» обговорять наступні питання:

- Державна політика України у релігійній та етнонаціональній сферах: досягнення, стратегічні пріоритети, прогнози, законодавчі перспективи.

- Створення й розбудова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті - пріоритетне завдання в гуманітарній політиці держави.

Додаткова інформація за тел.: 279 37 62 (Департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України).

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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