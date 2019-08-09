Як Мінфін взаємодіяв з громадськістю: результати дослідження

9 серпня, 11:00 - Про результати оцінки діяльності Міністерства фінансів України за напрямом «взаємодія з громадськістю

Організатор: Українське громадське об’єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія (ГО е-Екологія).

Учасники: Володимир Мороз – голова ГО е-Екологія, доцент кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України; Андрій Бутін – старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій; представники Міністерства фінансів України.

Коротко. На прес-конференції будуть презентовані методологія та результати оцінки діяльності Мінфіну за напрямом «взаємодія з громадськістю».

Мета оцінки полягала у визначенні стану та ефективності взаємодії з громадськістю Міністерства фінансів України і розроблення рекомендацій щодо удосконалення його діяльності за даним напрямом.

Довідково. Оцінка взаємодії Мінфіну з громадськістю проводилася експертами Благодійного фонду «Творчий Центр ТЦК» в рамках проекту «За прозорість та підзвітність влади в Україні» за фінансової підтримки Програми розвитку ООН за методологією, яка передбачає оцінку чотирьох рівнів взаємодії: інформування, консультації, залучення до процесу вироблення та реалізації політики (діалог), партнерство.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк