Інклюзивний театр “Почути світ!”. Початок мистецького проєкту

1 серпня, 15:00 - Початок мистецького проєкту: Інклюзивний театр “Почути світ!”

Організатор: ГО «Зростаймо Здорові».

Учасники: Ірина Лисенко – керівник проєкту “Почути світ!”; Лана Ра – авторка п’єси, драматургиня; Олена Науменко – художник-постановник; Євгеній Конощук – викладач акторської майстерності; Борис та Олександра Лисенко – учасники вистави.

Коротко. Під час пресконференції учасники ознайомлять присутніх з основною ідеєю та етапами реалізації проєкту. Журналісти зможуть отримати ексклюзивні фото та відеоматеріали. За підтримки Українського культурного фонду, ГО “Зростаймо Здорові” реалізує проєкт Інклюзивний театр “Почути світ!” – для дітей з інвалідністю по слуху і без. 15 дітей з різних областей України: Житомира, Дніпра, Чернівців, Харкова, Чернігова та Києва зберуться у дитячому таборі під Києвом, щоб створити театральну виставу «Чаклунки-дивачКИ», яка матиме подальше життя в рамках серії виступів по всій Україні.

Довідково. ГО «Зростаймо Здорові» - батьківське об'єднання дітей з інвалідністю по слуху, 5 років допомагає дітям, після операцій слухо-імплантаційного протезування, вимовляти свої перші в житті слова. Понад 150 дітей з усієї України змогли реабілітуватись завдяки такій допомозі.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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