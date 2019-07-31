31 липня, 12:00 - Чисто Одеські історії, або чому Володимиру Букачу сумно у свій день народження 31 липня?

Учасники: Юрій Работін - голова правління ОРО НСЖУ; Світлана Дідуренко – адвокат; Володимир Букач - експомічник директора порту Чорноморськ.

Коротко. На пресконференції Володимир разом зі своїм адвокатом Світланою Дідуренко та головою правління ОРО НСЖУ Юрієм Работіним розкажуть свою версію «одеських розбірок» криміналітету з журналістами і дадуть відповіді на всі «чому?».

Довідково. У 2017 році Володимир Букач став помічникоим начальника Іллічівського порту. В його обов’язки входила й сфера комунікацій і зв’язків з пресою та громадськістю. Настирливість у роботі виявила ряд порушень та корупційні схеми на підприємстві. 31 липня 2017 року на Володимира Букача було вчинено напад, який не розкритий досі.

Контактні тлефони: (098) 041- 03-51; (066) 492- 07-79; (093) 694-88-86

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк