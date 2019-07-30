«Твоя Країна fest». Підсумки Другого фестивалю української музики

30 липня, 12:00 - Звітна пресконференція за підсумками Другого фестивалю української музики «Твоя Країна fest»

Організатор: Міністерство інформаційної політики України.

Учасники: Артем Біденко - державний секретар Міністерства інформаційної політики України; Сергій Фоменко (Фома) - лідер гурту “Мандри”; Марія Бурмака - співачка; Іванка Червінська - співачка; Юрій Кошель - виконавчий продюсер, агенція Інтерколор.

Коротко. Під час заходу українські виконавці заспівають наживо пісні, які об’єднували українців під час фестивального туру Україною.

Довідково. Фестиваль пройшов за підтримки Міністерства інформаційної політики у сімох прикордонних містах України.

У фестивалі взяли участь Сергій Фоменко (Фома) та гурт «Мандри», гурти «Друга ріка» та «СКАЙ», Марія Бурмака, Іванка Червінська, Оксана Муха, гурти «Джипсі Лір» та «Вася Клаб».

15 червня «Твоя Країна fest» пройшов у Коростені (Житомирська область), 19 червня – у Чернігові, 23 червня – у Мукачеві (Закарпатська область), 25 червня – у Шостці (Сумська область), 28 червня у Бердянську (Запорізька область),1 липня – у Скадовську (Херсонська область), 4 липня 2019 року у Чорноморську (Одеська область).

Головна мета фестивалю - об’єднання територіальних громад, різновікової та різнонаціональної аудиторії прикордонних та віддалених міст України шляхом культурної комунікації, популяризація української мови, збереження та розвиток духовно-моральних цінностей українського народу через якісну сучасну музику.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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