19 рекомендацій Росії щодо дотримання громадянських та політичних прав на території окупованого Криму. Презентація доповіді

30 липня, 13:00 - Презентація тіньової доповіді про виконання РФ Міжнародного пакту про громадянські та політичні права

Організатор: Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Учасники: Ольга Скрипник - керівниця Кримської правозахисної групи; Валентина Потапова - керівниця освітнього напрямку УГСПЛ; Тетяна Печончик - голова правління Центру прав людини «ZMINA»; Максим Тимочко - юрист УГСПЛ; Микола Кіккас - юрист Регіонального центру прав людини.

Коротко. Експерти Української Гельсінської спілки з прав людини, Регіонального центру прав людини, Кримської правозахисної групи, Центру громадської просвіти «Альменда», Центру прав людини «ZMINA» за підтримки Програми USAID «Права людини в дії» напрацювали 19 рекомендацій РФ, які вони представлять під час заходу.

Довідково. Як повідомляють організатори, РФ є учасницею Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та факультативного протоколу до нього. Заяв про відхилення від зобов’язань, передбачених цими документами, країна-агресор не робила, тож має неухильно дотримуватися усіх норм, чого не робить.

Контактна особа: Юлія Козіна, тел.: (095) 33 23 443; e-mail: yu.kozina@helsinki.org.ua

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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