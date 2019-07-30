19 рекомендацій Росії щодо дотримання громадянських та політичних прав на території окупованого Криму. Презентація доповіді
Організатор: Українська Гельсінська спілка з прав людини.
Учасники: Ольга Скрипник - керівниця Кримської правозахисної групи; Валентина Потапова - керівниця освітнього напрямку УГСПЛ; Тетяна Печончик - голова правління Центру прав людини «ZMINA»; Максим Тимочко - юрист УГСПЛ; Микола Кіккас - юрист Регіонального центру прав людини.
Коротко. Експерти Української Гельсінської спілки з прав людини, Регіонального центру прав людини, Кримської правозахисної групи, Центру громадської просвіти «Альменда», Центру прав людини «ZMINA» за підтримки Програми USAID «Права людини в дії» напрацювали 19 рекомендацій РФ, які вони представлять під час заходу.
Довідково. Як повідомляють організатори, РФ є учасницею Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та факультативного протоколу до нього. Заяв про відхилення від зобов’язань, передбачених цими документами, країна-агресор не робила, тож має неухильно дотримуватися усіх норм, чого не робить.
Контактна особа: Юлія Козіна, тел.: (095) 33 23 443; e-mail: yu.kozina@helsinki.org.ua
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Відео заходу:
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