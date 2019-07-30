30 липня, 13:00 - Хто за кого проголосував на парламентських виборах: демографічні результати Національного екзитполуʼ2019

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Українське національне інформаційне агентство Укрінформ

Учасники: Ірина Бекешкіна – директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»; Світлана Хутка – експерт Київського міжнародного інституту соціології; Михайло Міщенко – заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова.

Питання до обговорення:

Результати екзитполу: хто і як голосував на парламентських виборах – розподіл електорату за демографічними показниками.

Вибори-2019: сподіване і несподіване.

Довідково. Національний екзитпол під час парламентських виборів-2019 проводився Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках проекту «Національний екзитпол 2019», що здійснюється за фінансової підтримки Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», Посольства Канади в Україні.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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