Що чекає на Краматорський металопрокатний завод?
Укрінформ
25 липня о 14:00 відбудеться пресконференція на тему: «Що чекає на Краматорський металопрокатний завод?» (Зала 1).
Організатор: ТОВ «Краматорський металопрокатний завод».
Спікери: Валерій Лаптєв - заступник директора з продажів та маркетингу ТОВ «Краматорський металопрокатний завод»; Дмитро Голіков – адвокат.
Коротко. Учасники пресконференції поведуть мову про стан та перспективи розвитку ТОВ «Краматорський металопрокатний завод».
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