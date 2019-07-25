Що чекає на Краматорський металопрокатний завод?

Укрінформ

25 липня о 14:00 відбудеться пресконференція на тему: «Що чекає на Краматорський металопрокатний завод?» (Зала 1).

Організатор: ТОВ «Краматорський металопрокатний завод».

Спікери: Валерій Лаптєв - заступник директора з продажів та маркетингу ТОВ «Краматорський металопрокатний завод»; Дмитро Голіков – адвокат.

Коротко. Учасники пресконференції поведуть мову про стан та перспективи розвитку ТОВ «Краматорський металопрокатний завод».

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