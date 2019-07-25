Яку підтримку в Україні може отримати стартап?
Захід проводиться за ініціативи «Residence of Startups».
Учасники: Олена Хотенко - голова Ради ГО «Інститут податкових реформ; Денис Кавилін - голова Наглядової Ради «Residence of Startups»; Руслан Анфілов - виконавчий директор «Residence of Startups»; Андрій Станіславський - координатор програми «Residence of Startups»; Наталя Мазур - експерт із зовнішньо-економічної діяльності «Residence of Startups»; Анастасія Ващенко - програмний менеджер «Residence of Startups».
До участі запрошені: представники Українського фонду стартапів та Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.
Питання до обговорення:
Які державні програми та фонди можуть стати якісним інструментом для розвитку інновацій, на прикладі розвинутих країн.
Чи є такі інструменти в Україні - прозорі, прогресивні і ефективні?
Підсумкові матеріали:
Відео з круглого столу:
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