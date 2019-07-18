Інстаграм чи гречка: Що перемагає у боротьбі за голос виборця?
Організатор: Всеукраїнська громадська організація «СД Платформа».
Учасники: Богдан Ференс - модератор, засновник «СД Платформа»; Катерина Задоєнко - співзасновниця «СД Платформа»; Ігор Ільтьо - співзасновник «СД Платформа»; Андрій Шевчук - член координаційної ради «СД Платформа»; Марія Самойленко - координаторка «СД Платформа».
Питання для обговорення:
1. Політичні проєкти. Чи реально заснувати нову партію в Україні без зв'язків?
2. Технологія і стратегія: креатив та нові підходи у мажоритарці.
3. Діджитал. Чи переможе інстаграм гречку та як крадуть ідеї у політиці?
4. Волонтерство на виборах. Чи реально залучити до виборчої кампанії справжніх волонтерів? Робота за ідею, а не за гроші.
Коротко. Під час пресконференції громадські активісти обоговорять цьогорічні парламентські вибори в України та особливості проведення кампанії по мажоритарним округам.
Підсумкові матеріали:
Відео з прес-конференції:
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