22 липня, 10:30 - Порушення дня голосування та результати паралельного підрахунку голосів ОПОРИ на парламентських виборах

Організатор: Громадянська мережа «ОПОРА».

Учасники: Ольга Айвазовська - голова правління Громадянської мережі «ОПОРА»; Олександр Клюжев - аналітик Громадянської мережі «ОПОРА»; Олександр Неберикут - аналітик Громадянської мережі «ОПОРА».

Коротко. Як минув день голосування та ніч підрахунку голосів? З якими проблемами стикалися суб’єкти виборчого процесу за останню добу? Про це розкажуть представники Громадянської мережі ОПОРА під час пресконференції.

Крім того, вони поведуть мову про зафіксовані порушення виборчого законодавства у день голосування, під час підрахунку голосів та передачі документації з дільниць до окружних виборчих комісій. Експерти також презентують результати проведеного паралельного підрахунку голосів (PVT – parallel vote tabulation).

Довідково. Спостереження Громадянської мережі «ОПОРА» спрямоване на незаангажовану оцінку процесу підготовки та проведення виборів, сприяння чесним та вільним виборам, попередження порушень. Організація проводить масштабну кампанію спостереження за позачерговими виборами до Верховної Ради. З моменту офіційного старту виборчої кампанії до спостереження залучено 253 спостерігачі по всій країні. В день голосування 21 липня 2019 року до них долучилися ще понад 1 500 спостерігачів.

Також експерти Громадянської мережі «ОПОРА» моніторять використання бюджетних ресурсів у цілях непрямої агітації, навчають правоохоронні органи щодо особливостей виборчого процесу. Також вони запустили мережу громадських омбудсменів із захисту виборчих прав громадян, оцінили виконання Україною рекомендацій міжнародних місій щодо виборчої реформи та займаються просвітою виборців.

Додаткова інформація за тел.: 044 591 44 44, e-mail: info@opora.org.ua

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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