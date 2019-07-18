Яке майбутнє очікує на гуманітарну сферу: декомунізацію, мову, освіту та охорону здоров’я? Публічна дискусія

18 липня, 12:00 - Яке майбутнє очікує на гуманітарну сферу:декомунізацію, мову, освіту та охорону здоров’я?

Організатори: Виборча Рада UA; Реанімаційний Пакет Реформ.

Учасники: Юлія Тищенко - експертка в галузі питань реінтеграції Криму; Євген Бистрицький - голова громадського об’єднання «Виборча Ради UA»; Анна Олійник - аналітик Центру досліджень визвольного руху; Галина Скіпальська - виконавча директорка МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», член Ради РПР; Вадим Міський - програмний директор ГО «Детектор медіа», експерт Реанімаційного Пакету Реформ; Єгор Стадний - директор аналітичного центру CEDOS; Роман Головенко - керівник правових проєктів ГО «Інститут масової інформації»; Таміла Ташева – представниця політичної партії «Голос»; Еміне Джапарова - представниця політичної партії «Українська стратегія Гройсмана»; Володимир В'ятрович - представник політичної партії «Європейська Солідарність»; Маркіян Лубківський - представник політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

До участі запрошені: представники політичних партій «Слуга народу» та «Сила і честь».

Питання до обговорення:

Зміцнення національної ідентичності.

Мовна політика та політика у сфері культури.

Питання кримськотатарської автономії в Криму.

Декомунізація.

Розвиток суспільного мовлення та незалежності медіа.

Реформа охорони здоров'я.

Реформи в освіті та системі академічної науки.

Довідково. Це остання з чотирьох публічних дискусій представників громадської ініціативи Виборча Рада UA та Реанімаційного Пакету Реформ з представниками партій щодо пріоритетів та планів нового парламенту. Цього разу обговорення присвячене питанням гуманітарного розвитку.

Проєкт здійснюється Виборчою Радою UA за організаційної підтримки Школи політичної аналітики НаУКМА в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, а також за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» у співпраці з Реанімаційним Пакетом Реформ в рамках програми з інституційної розбудови Центру демократії та верховенства права, що здійснюється за фінансової підтримки Швеції.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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