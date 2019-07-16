Робітничий рух: від шахтарських страйків 1989-го року до сьогодення

16 липня, 11:00 - Робітничий рух: від шахтарських страйків 1989-го до сьогодення

Організатор: Незалежна профспілка гірників України.

Учасники: Михайло Волинець - голова Незалежної профспілки гірників України; Олександр Абрамов - голова місцевої організації НПГУ м. Мирнограда і Покровського району (Донецька область); Володимир Іванов - голова страйкового комітету «Красноармійськвугілля», ведучий мітингів на площі м. Димитрова (Донецька область); Микола Волинко - голова Незалежної профспілки гірників Донбасу; Юрій Самойлов - голова міської організації НПГУ м. Кривий Ріг; Микола Житник - заступник голови обласного об'єднання НПГУ Західного Донбасу; Сергій Веселов - голова страйкового комітету Західного Донбасу в 1989 р.; Анатолій Козаков - заступник голови страйкового комітету шахти імені Героїв Космосу ВО "Павлоградвугілля" у 1989 р.

Коротко. Учасники поведуть мову про події 1989-го року, коли українські гірники відстоювали свої трудові права на площах шахтарських міст.

Захід з нагоди 30-річчя до дня шахтарських страйків.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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