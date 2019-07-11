«Марафон 2019: енергоефективна та безпечна громада». Старт проєкту Асоціації ОТГ

11 липня, 13:30 - Старт Проєкту Асоціації об’єднаних територіальних громад «Марафон 2019: енергоефективна та безпечна громада»

Організатор: Асоціація об’єднаних територіальних громад .

Учасники: Веніамін Сітов - голова секторальної платформи «Безпека в громаді» Асоціації ОТГ, голова Мереф’янської ОТГ (Харківська область); Сергій Савчук - голова Держенергоефективності; Валентина Полтавець - виконавчий директор Асоціації ОТГ; Людмила Маляренко - представник проєкту «Енергоефективність у громадах ІІ», який реалізується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням уряду Німеччини; Юлія Головатюк-Унгуряну - директор Фонду Енергоефективності; Жанна Пацьора - координатор проєкту «Марафон 2019: енергоефективна та безпечна громада»; Станіслав Ігнатьєв - виконавчий директор Інституту сталого розвитку, засновник Харківського енергетичного кластеру; Георгій Гелетуха - глава правління Біоенергетичної Асоціації України; Сергій Ануфрієнко - заступник директора Департаменту корпоративного банкінга та транзакційного бізнесу АБ «Укргазбанк»; Ольга Афоніна - директор ТОВ «Ондулін Будівельні матеріали»; Наталія Міранович – директор компанії «ProAccess».

Довідково. 11 липня стартує Проєкт Асоціації об’єднаних територіальних громад «Марафон 2019: енергоефективна та безпечна громада». Його мета - визначення проблематики та можливостей розвитку у сфері безпеки та енергоефективності об’єднаних територіальних громад, а також презентація кращих практик у зазначених напрямках.

Серед основних завдань «Марафону 2019»: навчальні тренінги з енергоменеджменту для представників ОТГ у трьох областях України; допомога ОТГ в створенні власної системи енергоменеджменту; популяризація та роз'яснення методики взаємодії громади та Фонду Енергоефективності; можливості та приклади застосування альтернативних джерел енергії, які впливають на безпеку та комфортне життя в громаді; проведення конкурсів з енергоефективності та альтернативних джерел енергії; новітні рішення від партнерів проєкту французької компанії «ProAcces» в сфері безпеки та данської компанії «Danfoss» в сфері модернізації системи теплопостачання.

Підсумкові матеріали:

Уряд спрямував додаткові 380 млн грн на «теплі кредити» для ОСББ - Савчук

Завдяки додатковим 380 млн грн урядового співфінансування ще 3 тис. ОСББ зможуть утеплити будинки та зменшити вдвічі комунальні платежі до кінця цього року.

Про це під час прес-конференції в Укрінформі заявив голова Держенергоефективності Сергій Савчук, повідомляє кореспондент агентства.

"Нещодавно уряд вирішив надати черговий транш на 380 млн грн державного співфінансування на кредитування утеплення житлового фонду. Ці кошти допоможуть зменшити ставки за кредитами, оскільки компенсація тіла кредиту буде нараховуватися на меншу базу, а від 40 до 70 відсотків тіла кредиту покриватиметься рахунком держави. Крім того, після комплексного утеплення кожна сім'я в такому будинку, як показує практика, платитиме за комунальними платежами на 30-50% менше, і зекономлені кошти можна буде пустити на компенсацію кредиту", - зазначив він.

За словами Савчука, ефективність таких програм доводить той попит, який на сьогодні склався серед громадян на енергозберігаючі кредити. На сьогодні за програмою терплих кредитів в Україні вже утеплили житло більше 600 тис. сімей.

"Це свідчить про те, що сьогодні цей продукт працює", - зазначив він.

Савчук також наголосив, що існує додаткова можливість компенсації за кредити коштами місцевих програм енергоефективності.

"За останні 3 роки кількість місцевих громад, які за підтримки Держенергоефективності згенерували і затвердили у себе місцеві програми енергоефективності, збільшилася в 5 разів. Ми починали в 2014 році з трьох місцевих програм, в 2015 - 74 програми. В цьому році вже 164 місцеві програми", - сказав Савчук.

Він на прикладі окремих проектів з утеплення житла, реалізованих, зокрема, у Харківський області, продемонстрував, що їх окупність може сласти лише 2 місяці.

"Тож, інструменти є, гроші є, механізми є. Якщо треба написати програму, приходьте в Держенергоефективності, ми вам дамо вже розроблену програму для міст, муніципалітетів і так далі", - зазначив Савчук.

Голова Держенергоефективності також повідомив, що на сьогодні рейтинг обласних центрів за обсягами коштів, виділених для співфінансування програм енергоефективності, очолюють Рівне, Миколаїв, Київ, Луцьк, Львів, Житомир та Херсон.

Відео з круглого столу:

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