87 мільйонів з держбюджету на книжки: як це буде

11 липня, 12:00 - Презентація програми поповнення фондів публічних бібліотек у 2019 році

Організатор: Український інститут книги.

Учасники: Євген Нищук – міністр культури України; Олександра Коваль – директорка Українського інституту книги; Вероніка Селега – член Експертної ради програми поповнення фондів публічних бібліотек Українського інституту книги, співзасновник ГО «Бібліотека майбутнього»; Іван Малкович – директор видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га», лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка; Наталія Моспан - засновниця книгарень та видавництва «Моя книжкова полиця».

Питання до обговорення:

Чи був процес закупівель чесним та прозорим?

Які книжки закуплять для бібліотек у 2019 році?

Як та ким обиралися книжки, які можуть потрапити до бібліотек?

Хто заробив на закупівлях? Видавництва, які стали мільйонерами.

Довідково. Український інститут книги (УІК) — державна установа при Міністерстві культури України, заснована в 2016 році. З 2018 року УІК перейняв адміністрування Програми поповнення фондів публічних бібліотек у Міністерства культури України. У 2018 році було закуплено 986,5 тис. книжок на загальну суму 114,5 млн гривень. Цього року до закупівлі відібрано 677,5 тис. примірників на суму 87 мільйонів гривень.

Додаткова інформація за тел.: +38(067)1587652, e-mail:uik.kateryna.kotylko@gmail.com (Катерина Котилко).

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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