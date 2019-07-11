Безпека, оборона та деокупація у планах майбутнього парламенту. Публічна дискусія

11 липня, 10:30 - Публічна дискусія щодо пріоритетів та планів нового парламенту. Питання безпеки та міжнародних відносин

Організатори: Виборча Рада UA; Реанімаційний Пакет Реформ.

Учасники: Євген Бистрицький - голова громадської ініціативи «Виборча Ради UA»; Олексій Гарань - науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова; Михайло Пашков - співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова; Юлія Тищенко - експертка в галузі питань реінтеграції Криму; Тарас Ємчура - аналітик Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони; Галина Петренко - директорка ГО «Детектор Медіа»; Ігор Козій – Інститут Євро-Атлантичного співробітництва; Анна Коваленко – представниця політичної партії «Слуга народу»; представники політичної партії «Голос»: Олександра Дворецька, Дмитро Романович; Сергій Попик – представник політичної партії «Українська стратегія»; Маркіян Лубківський - представник політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»; представники політичної партії «Європейська солідарність»: Ірина Фріз, Ростислав Павленко.

Питання до обговорення:

Європейська та євроатлантична інтеграція України.

Політика санкцій та економічна політика стосовно Росії.

Питання деокупації та реінтеграції Донбасу та Криму, зокрема політика щодо громадян України на окупованих територіях.

Інформаційна безпека України.

Політика оборонних витрат, реформа оборонної промисловості.

Довідково. Це третя з чотирьох публічних дискусій представників громадської ініціативи Виборча Рада UA та Реанімаційного Пакету Реформ з представниками партій щодо пріоритетів та планів нового парламенту. Цього разу обговорення присвячене питанням безпеки та міжнародним відносинам.

Проєкт здійснюється Виборчою Радою UA за організаційної підтримки Школи політичної аналітики НаУКМА в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, а також за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» у співпраці з Реанімаційним Пакетом Реформ в рамках програми з інституційної розбудови Центру демократії та верховенства права, що здійснюється за фінансової підтримки Швеції.

Додаткова інформація за тел.: +380980536013; e-mail: shulimovstas@gmail.com (Станіслав Шулімов - менеджер Школи політичної аналітики НаУКМА).

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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