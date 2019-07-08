8 липня о 14:30 відбудеться «круглий стіл» на тему: «Сільський та аграрний розвиток: стан та перспективи» (Зала 2).

Організатори: Інститут економіки та прогнозування НАН України; Центр «Соціальний моніторинг».

Учасники: Ольга Балакірєва - к.соц.н., завідувач відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ІЕП НАНУ; Олена Бородіна - член-кореспондент НАНУ, завідувач відділом економіки і політики аграрних перетворень ІЕП НАНУ; Сергій Киризюк – к. екон. н., н.с. відділу економіки і політики аграрних перетворень ІЕП НАНУ; Любов Молдаван - д-р екон. н., головний науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ІЕП НАНУ; Тамара Осташко - член-кореспондент НАНУ, завідувач відділом секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ІЕП НАУ; Ольга Попова - д-р екон. н., головний науковий співробітник відділом економіки і політики аграрних перетворень ІЕП НАНУ; Ігор Прокопа - д-р екон. н., головний науковий співробітник відділом економіки і політики аграрних перетворень ІЕП НАНУ; Дмитро Дмитрук – к.соц.н., директор Центру «Соціальний моніторинг»; Володимир Грановский - голова Спостережної ради Агентства гуманітарних технологій; Олег Корбан - представник політичної партії «Аграрна партія»; Михайло Поплавський - представник політичної партії «Аграрна партія»; Денис Марчук - заступник голови Всеукраїнської «Аграрної Ради»; Володимир Олефір - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків; Олена Шубравська - проф., д-р економічних наук, завідувач відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі.

Питання до обговорення:

Соціальна політика.

Людський та природно-ресурсний потенціал.

Аграрний бізнес та сектор економіки.

Сільський туризм: інновації та технології.

Якість життя селян: соціальна допомога.

Формування громад та самоврядування.

Державна політика: підтримка села.

План дій на перспективу: стратегічні бачення.

Коротко. Учасники «круглого столу» презентують результати Інституту економіки та прогнозування НАН України та соціологічного опитування Центру «Соціальний моніторинг».

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