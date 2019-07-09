Блокування податкових накладних: чи залежить від цього інвестиційна привабливість України?
Організатори: Інформаційне агентство «Єдина служба правової допомоги»; Громадська Спілка «БІЗНЕС ХЕЛП».
Учасники: Денис Осмоловський - директор інформаційного агентства «Єдина служба правової допомоги»; Оксана Згур’єва - голова громадської спілки «БІЗНЕС ХЕЛП»; представники бізнесу, громадськості.
Коротко. Мета пресконференції - привернути увагу суспільства та державних органів до питань порушення прав вітчизняних платників ПДВ, які являються економічним підґрунтям для міжнародних партнерів, що мають бути зацікавлені у здійсненні інвестування в Україну. Також публічне внесення розроблених пропозицій на виправлення вищезазначеної ситуації.
Підсумкові матеріали:
Відео з прес-конференції:
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