Блокування податкових накладних: чи залежить від цього інвестиційна привабливість України?

Укрінформ
9 липня, 12:00 - Наслідки для інвестиційного іміджу України від системи блокування податкових накладних

Організатори: Інформаційне агентство «Єдина служба правової допомоги»;  Громадська Спілка «БІЗНЕС ХЕЛП».

Учасники: Денис Осмоловський - директор інформаційного агентства «Єдина служба правової допомоги»; Оксана Згур’єва - голова громадської спілки «БІЗНЕС ХЕЛП»;  представники бізнесу, громадськості.

Коротко. Мета  пресконференції - привернути увагу суспільства та державних органів до питань порушення прав вітчизняних платників ПДВ, які являються економічним підґрунтям для міжнародних партнерів, що мають бути зацікавлені у здійсненні інвестування в Україну. Також публічне внесення розроблених пропозицій на виправлення вищезазначеної ситуації. 

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Відео з прес-конференції:

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