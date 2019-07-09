Блокування податкових накладних: чи залежить від цього інвестиційна привабливість України?

9 липня, 12:00 - Наслідки для інвестиційного іміджу України від системи блокування податкових накладних

Організатори: Інформаційне агентство «Єдина служба правової допомоги»; Громадська Спілка «БІЗНЕС ХЕЛП».

Учасники: Денис Осмоловський - директор інформаційного агентства «Єдина служба правової допомоги»; Оксана Згур’єва - голова громадської спілки «БІЗНЕС ХЕЛП»; представники бізнесу, громадськості.

Коротко. Мета пресконференції - привернути увагу суспільства та державних органів до питань порушення прав вітчизняних платників ПДВ, які являються економічним підґрунтям для міжнародних партнерів, що мають бути зацікавлені у здійсненні інвестування в Україну. Також публічне внесення розроблених пропозицій на виправлення вищезазначеної ситуації.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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