Яке основне питання політичної системи України?

5 липня, 11:00 - Презентація експертних висновків щодо основного питання політичної системи сучасної України

Організатори: ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка; Українське юридичне товариство; Стратегічна рада об’єднання «Республіканський простір».

Спікер: Микола Сірий – голова Стратегічної ради об’єднання «Республіканський простір».

Коротко. Під час заходу будуть представлені висновки експертів щодо основного питання політичної системи сучасної України і за модерацією Миколи Сірого будуть визначені засади ефективного шляху його розв’язання.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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