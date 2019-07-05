Яке основне питання політичної системи України?

Яке основне питання політичної системи України?

Укрінформ
5 липня, 11:00 - Презентація експертних висновків  щодо основного питання політичної системи сучасної України 

Організатори:  ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка;  Українське юридичне товариство; Стратегічна рада об’єднання  «Республіканський простір».

Спікер: Микола Сірий – голова Стратегічної ради об’єднання  «Республіканський простір».

Коротко. Під час заходу будуть представлені висновки  експертів щодо  основного питання політичної системи сучасної України і за модерацією Миколи Сірого будуть визначені засади ефективного шляху його розв’язання.

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Відео з прес-конференції:

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