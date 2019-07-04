4 липня, 11:00 - Збереження та модернізація Національної академії державного управління при Президентові України

Організатор: Ініціативна група.

Спікери: Ярослав Лащук, Володимир Волошин - випускники Національної академії державного управління при Президентові України

Коротко. Випускники Національної академії державного управління при Президентові України зроблять заяву стосовно інформації, поширеної представником Офісу Президента України у ЗМІ, стосовно можливого закриття НАДУ. Вони вважають, що ініціативи Президента України Володимира Зеленського з проведення реформ потребують нових професійно підготовлених державних службовців, чому може сприяти академія. Крім того, буде заявлено про створення ГО «Опікунська рада НАДУ», яка має стати комунікативним майданчиком між випускниками, слухачами, викладачами, адміністрацією НАДУ та главою держави.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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