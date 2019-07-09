9 липня, 14:30 - Профорієнтація та/чи успішна кар’єра: чи допомагає школярам обрати правильну професію?

Організатор: Київський молодіжний центр.

Учасники: Анна Куценко - директорка Київського молодіжного центру; Олександр Ярема - заступник Міністра молоді та спорту України; Леся Яремійчук - начальник відділу Молодіжної політики Департаменту молоді та спорту; Ольга Макогон - в.о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату); Андрій Міщенко - член Ради з питань професійної орієнтації населення при Кабінеті Міністрів України; Олександр Слободницький - головний спеціаліст управління професійної освіти Департаменту освіти і науки; Тарас Деркач - координатор Career Hub, ГО “Розвиток КСВ”; Світлана Герасименко - засновник проекту Profession X; Олена Погорєлова - менеджер проекту “Євросоюз для молоді”, організація СОС Дитячі Містечка України; Юлія Дрожжина - керівниця аналітичного центру кадрового порталу hh.ua | grc; Олег Бурлачук - генеральний директор компанії Giunti Psychometrics Ukraine; Талінга Караваєва - Головний спеціаліст відділу регіональної молодіжної політики та підтримки ініціатив молоді Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України; Людмила Пількевич - головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки України; Ксенія Карасьова - керівник проєкту КМЦ «ПроПрофесії»; Вадим Гутцайт - директор Департаменту молоді та спорту; Світлана Василенко - модераторка.

Питання до обговорення:

Cтан ринку праці.

Необхідність професійної орієнтації для молоді.

Можливості розвитку профорієнтації.

Коротко. Мета «круглого столу» - оцінка ефективності дійсних профорієнтаційних підходів та пошук способів їхнього покращення. У ході дискусії планується проаналізувати статистику профорієнтаційної роботи з молоддю у Києві; виділити сильні та слабкі сторони професійної орієнтації; вивчити профорієнтаційні потреби молоді у Києві; знайти шляхи покращення профорієнтаційної роботи з молоддю.

Під час заходу планується підписання учасниками резолюції про шляхи покращення профорієнтаційної роботи з молоддю.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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