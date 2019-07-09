Ставлення і поінформованість громадськості стосовно вступу України до ЄС та НАТО. Презентація результатів досліджень

9 липня, 10:00 - Презентація результатів кількісних всеукраїнських соціологічних досліджень щодо ставлення і поінформованості громадськості стосовно вступу України до ЄС та НАТО

Організатор: Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Учасники: Іванна Климпуш-Цинцадзе - віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Олег Наливайко - голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України; Андрій Орлов - директор ТОВ «Центр стратегічного розвитку територій».

Довідково. Дослідження на державне замовлення (замовник – Держкомтелерадіо) у травні-червні цього року провів переможець відповідного тендеру, ТОВ «Центр стратегічного розвитку територій».

Соціологічні дослідження проводилися відповідно до:

- плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2019 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 35-р),

- плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 83-р).

Довідкова інформація за тел.: 278-64-52

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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