Дотримання соціальних гарантій військовослужбовців: захист персональних даних банківськими та фінансовими установами

4 липня 13:30 - Права військовослужбовців на пільги та захист персональних даних: чи сприяють банківські та фінансові установи?

Організатор: Інформаційне агентство «Єдина служба правової допомоги».

Учасники: Денис Осмоловський - директор інформаційного агентства «Єдина служба правової допомоги», правозахисник; Сергій Колесніков - учасник бойових дій, правозахисник; Геннадій Фімін - учасник бойових дій, підприємець; Костянтин Ільченко - учасник бойових дій, військовослужбовець.

Коротко. Мета пресконференції - привернути увагу до питань соціальних гарантій військовослужбовців зі сторони фінансових та банківських установ та до використання персональних даних військовослужбовців. Також внести пропозиції щодо забезпечення відповідного пільгового кредитування для військовослужбовців зі сторони державних банківських установ, розробки оптимальних кредитних програм та банківських продуктів, і відповідно контроль за їх реалізацією, що може одночасно вирішити питання захисту персональних даних військовослужбовців, оскільки такі дані будуть оброблятись в інформаційних системах з гарантованою державою захищеністю.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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