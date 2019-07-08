Відкриття Німеччиною ринку праці в 2020 році: яка частина українських трудових мігрантів планує залишити Польщу?

8 липня, 11:00 - Презентація соціологічного дослідження «Працівник з України – між Польщею і Німеччиною»

Організатори: Польська компанія EWL S.A.; Фонд підтримки мігрантів на ринку праці «EWL» (Польща); Центр східноєвропейських студій Варшавського університету.

Учасники: Станіслав Домбровський – операційний директор «EWL Україна»; Марцін Колодзєйчик – директор міжнародної рекрутації «EWL»; Марія Кузенко – керівник відділу легалізаціїї «EWL»; Анатолій Зимнін – PR-менеджер, «EWL».

Питання до обговорення:

Яка частина українських трудових мігрантів планує залишити Польщу заради працевлаштування в Німеччині?

Як виглядає часова перспектива міграції громадян України з Польщі до Німеччини?

Який відсоток українців, котрі працюють у Польщі відповідає основним критеріям, встановленим німецьким урядом?

Що переконує громадян України до пошуку роботи на Заході?

Довідково. Соціологічне дослідження «Працівник з України – між Польщею і Німеччиною» було проведено 17 квітня - 31 травня 2019 року компанією EWL S.A., Фондом підтримки мігрантів на ринку праці «EWL» та Центром східноєвропейських студій Варшавського університету. Методом безпосереднього індивідуального анкетування було опитано 855 громадян України, які приїхали на роботу до Польщі.

Детальніше за посиланням: http://bit.ly/2XCWgub

Додаткова інформація за тел.: +48 535 888 815, e-mail: anatol.zymnin@ewl.com.pl (Анатолій Зимнін, PR-менеджер EWL S.A.)

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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