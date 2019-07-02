Чи може Facebook бути ефективним щодо протидії мови ненависті та дезінформації?
Організатори: Міністерство інформаційної політики України; ГО «Інтерньюз-Україна».
Учасники: Дмитро Золотухін - заступник міністра інформаційної політики України; Віталій Мороз - керівник програм нових медіа ГО «Інтерньюз-Україна»; Ігор Розкладай - юрист ЦЕДЕМ; медіаексперти, урядові спеціалісти, представники приватного сектору та громадянського суспільства.
Питання до обговорення:
Чи можуть користувачі, держава впливати на політику Фейсбуку (алгоритми публікацій, політика користування)?
Що робити українським користувачам у випадках видалення контенту чи блокування?
Як розуміти політику Фейсбуку щодо мови ненависті та іншого загрозливого контенту та чи є вона ефективною напередодні виборів?
Чи дієвими є кроки технологічних компаній у боротьбі з дезінформації та гібридною війною?
Чи потрібні Україні законодавчі ініціативи, що обумовлять функціонування соцмереж?
Коротко. Під час «круглого столу» заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін розповість про досвід комунікації міністерства з адміністрацією Фейсбук і окреслить найбільш проблематичні виклики для державних інституцій. У свою чергу юрист ЦЕДЕМ Ігор Розкладай розкаже про можливості взаємодії громадянського суспільства з компанією Facebook, а керівник програм нових медіа ГО «Інтерньюз-Україна» Віталій Мороз дасть контекст дискусій в ЄС щодо регуляцій технологічних компаній.
Також медіаексперти, урядові спеціалісти та представники громадянського суспільства обговорять права користувачів.
Довідково. Захід проходить за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією «Internews».
Підсумкові матеріали:
Відео з круглого столу:
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