Роль НЕБАУ у трансформації будівництва та комунальної сфери за міжнародними стандартами. Підписання меморандуму

2 липня 11:00 - Роль НЕБАУ у трансформації будівництва та комунальної сфери за міжнародними стандартами

Організатор: ГС «Національний експертно-будівельний альянс України».

Учасники: Віктор Лещинський - президент НЕБАУ, віцепрезидент Академії будівництва України, професор ІІНО КНУБА; Іван Назаренко - доктор технічних наук, професор, президент Академії будівництва України; Іван Перегінець - виконавчий директор НЕБАУ, академік Академії будівництва України; Олександр Нікітюк - директор Інституту Інноваційної освіти КНУБА, професор; Василь Андрєєв - голова професійної спілки працівників будівництва, промисловості та будівельних матеріалів України; Іван Салій - голова Асоціації виробників будівельних матеріалів; Ольга Рутковська - дійсний член ІКОМОС; Тетяна Кривомаз - доктор технічних наук, професор КНУБА, керівник Центру розвитку зеленого будівництва ІІНО КНУБА; Ірина Головатенко - керівник пресцентру «УНІАН», керівник сектору ОСББ НЕБАУ; Володимир Гуцул - керівник проєкту «Твій Дім»; Яна Щегурова - президент Асоціації інженерів-консультантів, представник FIDIC в Україні; Ігор Стародубов - президент Союзу експертів України; Костянтин Кравець - аккаунт-директор агентства «Fresh Design»; Ольга Скотнікова - керівник інформаційного сектору НЕБАУ; Світлана Шах - головний редактор журналу «Prof Build»; Олександр Юрчак - генеральний директор Асоціації Підприємств промислової автоматики.

Коротко. Під час «круглого столу» з аналізом ситуації у будівельній галузі та ЖКГ виступлять провідні експерти. Тако буде підписано меморандум про співпрацю між Національним експертно-будівельним альянсом України та низкою організацій.

Контактна особа: Іван Перегінець - виконавчий директор НЕБАУ; iintcabu@gmail.com тел.: 067-632-35-51

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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