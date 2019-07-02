Роль НЕБАУ у трансформації будівництва та комунальної сфери за міжнародними стандартами. Підписання меморандуму

Укрінформ
2 липня 11:00 - Роль НЕБАУ у трансформації будівництва та комунальної сфери за міжнародними стандартами

Організатор: ГС «Національний експертно-будівельний альянс України».

Учасники: Віктор Лещинський  - президент НЕБАУ, віцепрезидент Академії будівництва України, професор ІІНО КНУБА; Іван Назаренко -  доктор технічних наук, професор, президент Академії будівництва України; Іван Перегінець - виконавчий директор НЕБАУ, академік Академії будівництва України; Олександр Нікітюк  - директор Інституту Інноваційної освіти КНУБА, професор; Василь Андрєєв -  голова професійної спілки працівників будівництва, промисловості та будівельних матеріалів України; Іван Салій  - голова Асоціації виробників будівельних матеріалів; Ольга Рутковська - дійсний член ІКОМОС; Тетяна Кривомаз  - доктор технічних наук, професор КНУБА, керівник Центру розвитку зеленого будівництва ІІНО КНУБА; Ірина Головатенко - керівник пресцентру «УНІАН», керівник сектору ОСББ НЕБАУ; Володимир Гуцул -  керівник проєкту «Твій Дім»; Яна Щегурова  - президент Асоціації інженерів-консультантів, представник FIDIC в Україні; Ігор Стародубов  - президент Союзу експертів України; Костянтин Кравець  - аккаунт-директор агентства «Fresh Design»; Ольга Скотнікова  - керівник інформаційного сектору НЕБАУ; Світлана Шах - головний редактор журналу «Prof Build»; Олександр Юрчак - генеральний директор Асоціації Підприємств промислової автоматики.

 Коротко.     Під час «круглого столу» з аналізом ситуації у будівельній галузі та ЖКГ виступлять провідні експерти. Тако буде підписано меморандум про співпрацю між Національним експертно-будівельним альянсом України та низкою організацій.

Контактна особа:  Іван Перегінець -  виконавчий директор НЕБАУ; iintcabu@gmail.com тел.: 067-632-35-51

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Відео заходу:

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