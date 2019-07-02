2 липня 12:00 - Відновлення Української Держави 30 червня 1941 року

Організатор: Міністерство у справах ветеранів України.

Учасники: Юрій Шухевич - народний депутат України, Герой України; Ігор Мамонтов - заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент, Міністерство у справах ветеранів України; Василь Деревінський – доктор історичних наук, професор.

Коротко. Мета брифінгу - висвітлення значення подій 30 червня 1941 р. у м. Львові для сучасного державотворення в умовах зовнішньої збройної агресії проти України.

Під час заходу будуть представлені історичні особливості проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р., юридичне тлумачення даного Акту та правовий зміст його положень, а також вплив даного акту державотворення на сучасний державотворчий процес.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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