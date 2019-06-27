Усвідомлений вибір: на які політично-правові реформи сподіватися виборцям? Публічна дискусія

27 червня, 12:30 - Публічна дискусія щодо пріоритетів та планів нового парламенту

Організатори: Виборча Рада UA; Реанімаційний Пакет Реформ.

Учасники: Ігор Коліушко - експерт в галузі права, Центр політико-правових реформ; Андрій Вишневський - експерт в галузі права, заслужений юрист України; Олексій Гарань - доктор історичних наук, Фонд «Демократичні ініціативи»; Анатолій Ткачук - експерт в сфері місцевого самоврядування, «Інститут громадянського суспільства»; Олександр Лємєнов - головний експерт антикорупційної групи РПР, засновник StateWatch; Катерина Риженко - керівник юридичного відділу ТІ Україна; Надія Шувар - керівник напрямку верховенства права CEDEM.

До участі запрошені: представники партій «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Голос», «Сила і честь», «Українська стратегія».

Питання до обговорення:

Спосіб формування та реформування уряду

Реформа судочинства та органів правопорядку

Розвиток антикорупційних інституцій

Конституційна реформа, реформа парламенту та виборчого законодавства.

Обмеження депутатської недоторканності.

Децентралізація та адміністративно-територіальна реформа.

Довідково. Це перша з чотирьох публічних дискусій представників громадської ініціативи Виборча Рада UA та Реанімаційного Пакету Реформ з представниками партій щодо пріоритетів та планів нового парламенту.

Проєкт здійснюється Виборчою Радою UA за організаційної підтримки Школи політичної аналітики НаУКМА в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, а також за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» у співпраці з Реанімаційним Пакетом Реформ в рамках програми з інституційної розбудови Центру демократії та верховенства права, що здійснюється за фінансової підтримки Швеції.

­­Додаткова інформація за тел.: +380980536013; e-mail: shulimovstas@gmail.com (Станіслав Шулімов - менеджер Школи політичної аналітики НаУКМА).

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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