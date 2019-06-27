Усвідомлений вибір: на які політично-правові реформи сподіватися виборцям? Публічна дискусія
Організатори: Виборча Рада UA; Реанімаційний Пакет Реформ.
Учасники: Ігор Коліушко - експерт в галузі права, Центр політико-правових реформ; Андрій Вишневський - експерт в галузі права, заслужений юрист України; Олексій Гарань - доктор історичних наук, Фонд «Демократичні ініціативи»; Анатолій Ткачук - експерт в сфері місцевого самоврядування, «Інститут громадянського суспільства»; Олександр Лємєнов - головний експерт антикорупційної групи РПР, засновник StateWatch; Катерина Риженко - керівник юридичного відділу ТІ Україна; Надія Шувар - керівник напрямку верховенства права CEDEM.
До участі запрошені: представники партій «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Голос», «Сила і честь», «Українська стратегія».
Питання до обговорення:
Спосіб формування та реформування уряду
Реформа судочинства та органів правопорядку
Розвиток антикорупційних інституцій
Конституційна реформа, реформа парламенту та виборчого законодавства.
Обмеження депутатської недоторканності.
Децентралізація та адміністративно-територіальна реформа.
Довідково. Це перша з чотирьох публічних дискусій представників громадської ініціативи Виборча Рада UA та Реанімаційного Пакету Реформ з представниками партій щодо пріоритетів та планів нового парламенту.
Проєкт здійснюється Виборчою Радою UA за організаційної підтримки Школи політичної аналітики НаУКМА в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, а також за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» у співпраці з Реанімаційним Пакетом Реформ в рамках програми з інституційної розбудови Центру демократії та верховенства права, що здійснюється за фінансової підтримки Швеції.
Додаткова інформація за тел.: +380980536013; e-mail: shulimovstas@gmail.com (Станіслав Шулімов - менеджер Школи політичної аналітики НаУКМА).
Підсумкові матеріали:
Відео з круглого столу:
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