Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки

Укрінформ
25 червня,12:00 - Презентація частини Всеукраїнського соціологічного опитування «Думки та погляди населення України: травень 2019 (омнібус)»

Організатори: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення;  Київський міжнародний інститут соціології.

Учасники: Уляна Фещук -  заступниця голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення; Сергій Костинський -  член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення; Ліана Новікова -  менеджерка проектів Київського міжнародного інституту соціології; Юлія Нечипоренко - радниця члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Коротко. Учасники пресконференції презентують частину Всеукраїнського соціологічного опитування «Думки та погляди населення України: травень 2019 (омнібус)», яке проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Національної ради щодо оцінки громадянами державної політики з поширення української мови та сучасного стану розвитку телевізійного і радіоефіру.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції

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