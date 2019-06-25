Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки

25 червня,12:00 - Презентація частини Всеукраїнського соціологічного опитування «Думки та погляди населення України: травень 2019 (омнібус)»

Організатори: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення; Київський міжнародний інститут соціології.

Учасники: Уляна Фещук - заступниця голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення; Сергій Костинський - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення; Ліана Новікова - менеджерка проектів Київського міжнародного інституту соціології; Юлія Нечипоренко - радниця члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Коротко. Учасники пресконференції презентують частину Всеукраїнського соціологічного опитування «Думки та погляди населення України: травень 2019 (омнібус)», яке проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Національної ради щодо оцінки громадянами державної політики з поширення української мови та сучасного стану розвитку телевізійного і радіоефіру.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції

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