Іспит IFOM для українських студентів-медиків: презентація результатів
24 червня о 14:00 відбудеться «круглий стіл» на тему: «Презентація результатів американського тесту IFOM: чи потрібні іноземні тести українцям?» (Зала 2).
Організатор: Громадська організація «ВОКС УКРАЇНА» .
Учасники: Інна Совсун - віце-президент Київської школи економіки; Сергій Мудрук - президент МГО «Універсальна екзаменаційна мережа»; Анастасія Петренко - Українська асоціація студентів-медиків; Олександр Лінчевський – заступник міністра охорони здоров'я України; Сергій Петухов - заступник міністра юстиції України; Едуард Рубін - в.о голови Центру тестування при МОЗ України; Олег Шаров - голова Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України; Сергій Квіт - професор НАУКМА; Олена Костюк - доцент кафедри неонаталогії НМАПО ім. Шупіка; Костянтин Ковалішин - перший віце-президент ГО Українська асоціація студентів; Ростислав Юзьків - вице-президент Української асоціації медичних студентів; Євген Ніколаєв - експерт аналітичної агенції "Освітні тренди".
Питання до обговорення:
Американський іспит IFOM для українських студентів-медиків: результати іспиту.
Перспективи введення іноземних текстів в Україні.
Чи потрібні українським вищим навчальним закладам нові системи оцінювання?
Тестова система оцінювання знань: як визначає рівень знань студентів?
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