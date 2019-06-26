Полтавська битва як місце пам’яті: історія, міф, роль у насадженні ідеологеми «русского міра» в Україні

26 червня, 10:30 - Редут імперії. Полтавська битва 1709 року як місце пам’яті: історія, міф, роль у насадженні ідеологеми «русского міра» в Україні»

Організатор: Український інститут національної пам’яті.

Учасники: Євген Нищук - міністр культури України; Віктор Брехуненко - історик, завідувач відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Олександр Галенко - історик-сходознавець, керівник центру дослідження цивілізацій Причорномор’я Інституту історії України НАН України; Ольга Ковалевська - історикиня, провідна наукова співробітниця Інституту історії України НАНУ; Богдан Короленко - історик, співробітник Українського інституту національної пам’яті; Тарас Чухліб - доктор історичних наук, директор Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України.

Питання для обговорення:

-Україна і Європа: Полтавська битва 1709 року та її місце у Північній війні 1700–1721 років;

-pro et contra. Іван Мазепа та Петро І: від будівничого імперії до «изменника»;

-імперські комеморації: як насаджувався імперський образ Полтавської битви 1709 р.;

-музей як місце пам’яті (імперії). Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви»: висвітлення історії Полтавської битви чи прославляння її переможця(ниці)?;

-редут імперії: місце Полтави у формуванні імперського ландшафту та «русского міра» в Україні.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк