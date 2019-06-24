Конституційне право людини на охорону здоров’я крізь призму медичної реформи
Організатори: Національна академія медичних наук України; Національна асоціація адвокатів України.
Учасники: Віталій Цимбалюк – академік, президент НАМН України; Ірина Сенюта – д.ю.н., голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, президент ГО «Фундація медичного права та біоетики України»; Оксана Кашинцева – к.ю.н., керівник секції фармацевтичного права Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувачка Центру гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; Вікторія Коваль – голова Професійної спілки працівників охорони здоров’я України; Лариса Матюха – д.м.н., професор, президент Української асоціації сімейної медицини, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Валерій Піщиков – д.м.н., професор, керівник управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами; Володимир Онофрійчук – головний лікар Деражнянської центральної районної лікарні Хмельницької області.
Модератори: Олексій Фазекош ― голова Ради адвокатів Закарпатської області; Василь Лазоришинець ― академік НАМН України, директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України».
Теми до обговорення:
Роль медичної науки на сучасному етапі розвитку національної системи охорони здоров’я.
Права людини та медична реформа: пошук нормативного балансу.
Право людини на доступність лікарських засобів: ключові правореалізаційні проблеми та переваги.
Реформа первинної медичної допомоги.
Питання організації та управління медичного обслуговування населення на рівні високоспеціалізованої медичної допомоги в контексті реформи охорони здоров’я.
Конституційні права медичних працівників.
Додаткова інформація за тел.: 0676707033 (Ірина Сенюта).
Підсумкові матеріали:
Відео із заходу:
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