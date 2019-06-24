24 червня, 12:00 - Конституційне право людини на охорону здоров’я крізь призму медичної реформи», присвячений 23-річчю з дня прийняття Конституції України.

Організатори: Національна академія медичних наук України; Національна асоціація адвокатів України.

Учасники: Віталій Цимбалюк – академік, президент НАМН України; Ірина Сенюта – д.ю.н., голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, президент ГО «Фундація медичного права та біоетики України»; Оксана Кашинцева – к.ю.н., керівник секції фармацевтичного права Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувачка Центру гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; Вікторія Коваль – голова Професійної спілки працівників охорони здоров’я України; Лариса Матюха – д.м.н., професор, президент Української асоціації сімейної медицини, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Валерій Піщиков – д.м.н., професор, керівник управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами; Володимир Онофрійчук – головний лікар Деражнянської центральної районної лікарні Хмельницької області.

Модератори: Олексій Фазекош ― голова Ради адвокатів Закарпатської області; Василь Лазоришинець ― академік НАМН України, директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України».

Теми до обговорення:

Роль медичної науки на сучасному етапі розвитку національної системи охорони здоров’я.

Права людини та медична реформа: пошук нормативного балансу.

Право людини на доступність лікарських засобів: ключові правореалізаційні проблеми та переваги.

Реформа первинної медичної допомоги.

Питання організації та управління медичного обслуговування населення на рівні високоспеціалізованої медичної допомоги в контексті реформи охорони здоров’я.

Конституційні права медичних працівників.

Додаткова інформація за тел.: 0676707033 (Ірина Сенюта).

Підсумкові матеріали:

Відео із заходу:

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