21 червня 11:00 - За місяць до дня голосування: перебіг виборчого процесу на позачергових виборах до ВР

Організатор: Громадянська мережа «ОПОРА».

Учасники: Ольга Айвазовська - координаторка виборчих та політичних програм Громадянської мережі «ОПОРА»; Олександр Неберикут - аналітик Громадянської мережі «ОПОРА»; Ольга Коцюруба - радниця з юридичних питань Громадянської мережі «ОПОРА».

Коротко. Під час заходу представники Громадянської мережі «ОПОРА» розкажуть про формування окружних виборчих комісій, з'їзди партій та висування кандидатів, а також про діяльність Центральної виборчої комісії та проблеми з тендерними закупівлями тощо.

Підсумкові матеріали:

ОПОРА проводитиме паралельний підрахунок голосів на позачергових виборах до ВР

Громадянська мережа “ОПОРА” проводитиме паралельний підрахунок голосів виборців у частині голосування за партії під час позачергових парламентських виборів.

Про це заявила координаторка виборчих та політичних програм ОПОРИ Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі.

“У день виборів ми плануємо проводити паралельний підрахунок голосів у частині пропорційної складової виборчої системи і в понеділок (22 липня - ред.) оприлюднимо цю інформацію широкій громадськості”, - зазначила вона.

Водночас Айвазовська розповіла, що наразі спостерігачі ОПОРИ вже працюють в усіх 199 виборчих округах на території України. За її словами, загалом до спостереження задіяно понад 200 активістів, які продовжують збирати дані на щоденній основі щодо активності кандитатів у народні депутати, потенційних кандидатів, роботи ОВК, ЦВК тощо.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.

Відео з прес-конференції:

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