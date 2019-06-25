Що стримує розвиток річкової галузі?

25 червня,11:00 - Обговорення чинників, які впливають на внутрішні водні перевезення в Україні

Організатор: Асоціація «Річки України».

Учасники: Дмитрій Козаченко - виконавчий директор Асоціації «Річки України»; Олексій Солдатов - директор ТОВ «Інститут «Укррічтранспроект»; Віталій Бабич - заступник голови Української професійної спілки працівників річкового транспорту; Віктор Лисицький - президент Асоціації суднобудівників України «Укрсудпром»; Віталій Телющенко - консультант з юридичних питань АСК «Укррічфлот»; Діана Полковська - начальник юридичного департаменту АСК «Укррічфлот»; Олександра Клітіна - експерт у галузі транспорту; Ярина Скороход - координатор комітету з логістики, Європейська Бізнес Асоціація; Владислав Притоманов - керівник сектору транспорту та інфраструктури, Офіс ефективного регулювання (BRDO); Яна Кравченко - юрист ТОВ «Гермес-Трейдінг»; Ольга Копійка - юридичний радник представництва компанії «Bunge» в Україні; Олександр Чистяков - голова Національної екологічної ради України.

Коротко. Учасники «круглого столу» обговорять чинники, які впливають на внутрішні водні перевезення в Україні та їх подальше зростання. Особливу увагу вони приділять питанням щодо річкової інфраструктури, ситуації з суднобудуванням, законодавчого врегулювання, екології тощо.

Довідково. Асоціація «Річки України» створена підприємствами річкового транспорту України для захисту інтересів галузі, розвитку водної інфраструктури та перевезень внутрішніми водними шляхами України. Членами Асоціації є 30 підприємств і компаній, які працюють в річковій галузі.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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