Що стримує розвиток річкової галузі?

Що стримує розвиток річкової галузі?

Укрінформ
25 червня,11:00 - Обговорення чинників, які впливають на внутрішні водні перевезення в Україні

Організатор: Асоціація «Річки України».

Учасники: Дмитрій Козаченко - виконавчий директор  Асоціації «Річки України»; Олексій Солдатов - директор ТОВ «Інститут «Укррічтранспроект»;  Віталій Бабич - заступник голови Української  професійної спілки працівників річкового транспорту;  Віктор Лисицький - президент Асоціації  суднобудівників України «Укрсудпром»;  Віталій Телющенко - консультант з юридичних питань АСК «Укррічфлот»;  Діана Полковська - начальник юридичного департаменту АСК «Укррічфлот»;  Олександра Клітіна - експерт у галузі транспорту;   Ярина Скороход - координатор комітету з логістики, Європейська Бізнес Асоціація;  Владислав Притоманов - керівник сектору транспорту та інфраструктури, Офіс ефективного регулювання (BRDO);   Яна Кравченко - юрист ТОВ «Гермес-Трейдінг»;  Ольга Копійка - юридичний радник представництва компанії «Bunge» в Україні;  Олександр Чистяков - голова Національної екологічної ради України.

Коротко.  Учасники «круглого столу» обговорять чинники, які впливають на внутрішні водні перевезення в Україні та їх подальше зростання.  Особливу увагу вони приділять питанням щодо  річкової інфраструктури, ситуації з суднобудуванням, законодавчого врегулювання, екології тощо.

Довідково.  Асоціація «Річки України» створена підприємствами річкового транспорту України для захисту інтересів галузі, розвитку водної інфраструктури та перевезень внутрішніми водними шляхами України. Членами Асоціації є 30 підприємств і компаній, які працюють в річковій галузі.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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