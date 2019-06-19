Авіаційна виробнича компанія «Скаетон»: безпілотні авіаційні комплекси для Збройних сил України та світу

19 червня 12:00 - Авіаційна виробнича компанія «Скаетон»: для Збройних сил України та світу

Організатор: ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон».

Учасники: Микола Топтун – директор ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон»; Роман Княженко – заступник директора з комерційних питань ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон»; Юлія Тарасенко – менеджер по роботі з ключовими клієнтами ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон».

Коротко. Учасники прес-конференції представлять безпілотники власної розробки та виробництва АCS-3, які у липні поставлять Військово-повітряним силам України.

Новий безпілотний комплекс був замовлений Збройними силами України за державним оборонним замовленням. З огляду на свої технічні можливості, тактичний безпілотний комплекс АCS-3 надасть українським військовим змогу здійснювати розвідку на якісно іншому рівні. У ході одного польоту безпілотник вагою у 21 кг спроможний подолати відстань у 2500 км, перебувати у повітрі він може до доби.

Довідково. Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» була заснована групою інженерів і пілотів у 2006 році. Компанія розробляла та постачала замовникам до Європи, Північної Америки, країн Близького Сходу та пострадянського простору легкі спортивні літаки.

З 2019 року має дозвіл на самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності, укладання контрактів за основним нинішнім профілем — постачання та розробка безпілотних авіаційних комплексів.

Підсумкові матеріали:

Українська компанія «Скаетон» з випередженнням графіку поставить ВПСУ надшвидкий безпілотник АCS-3

ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» з випередженнням графіку поставить Військово-повітряним силам України безпілотник власної розробки та виробництва АCS-3.

Про це повідомив на прес-конференції в Укрінформі директор компанії Микола Топтун.

“Новий безпілотний комплекс був замовлений Збройними силами України за державним оборонним замовленням. Розроблявся він три роки і пройшов випробування у 2016-2018 роках. Комплекс буде передано у липні — значно раніше визначеного терміну”, - сказав Топтун.

Він зазначив, що, з огляду на свої технічні можливості, тактичний безпілотний комплекс АCS-3 надасть українським військовим змогу здійснювати розвідку на якісно іншому рівні. У ході одного польоту безпілотник вагою 21 кг спроможний подолати відстань 2500 км, перебувати у повітрі він може до доби. Крейсерська швидкість — 120 км на годину, максимальна швидкість - 160 км.

У своєму класі швидкості - це найшвидший літак, якому немає аналогів у світі, сказав заступник директора з комерційних питань компанії «Скаетон» Роман Княженко. Він зауважив, що у світі є лише п'ять компаній-виробників, продукція яких має схожі показники. Проте за критерієм “ефективність-вартість” конкурентів у комплексу АCS-3 немає. Він висловив сподівання що, “наші пташки незабаром літатимуть по всьому світу”. У цьому контексті фахівець поінформував, що представництва компанії вже відкрито у Канаді та ОАЕ.

Менеджер по роботі з ключовими клієнтами ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» Юлія Тарасенко зауважила, що у подальшому є плани збільшити тривалість польоту БпЛА з 24 годин до 32. Крім того, комплекс гарантовано зберігає техніку, зокрема, камери спостереження після зйомок ховаються всередину літака. Для БпЛА не потрібно особливої поверхні для запуску і посадки. Від розпакування і запуску потрібно два оператори і 15 хвилин. Всі ці чинники зацікавили іноземних партнерів, які мають намір придбати комплекс для моніторингу екологічної обстановки.

Учасники прес-конференції не назвали суму контракту і ЗС, посилаючись на державну таємницю. Водночас зауважили, що комплексами зацікавились військо-морські сили України та прикордонники.

Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» була заснована групою інженерів і пілотів у 2006 році. Компанія розробляла та постачала замовникам до Європи, Північної Америки, країн Близького Сходу та пострадянського простору легкі спортивні літаки. З 2019 року має дозвіл на самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності, укладання контрактів за основним нинішнім профілем — постачання та розробка безпілотних авіаційних комплексів.

Відео з прес-конференції:

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