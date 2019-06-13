13 червня 12:00 - Ризики та переваги впровадження нового ринку електроенергії

Організатор: Консалтингова компанія «EXPRO Consulting»

До участі запрошені: Вікторія Войціцька - народний депутат, член та секретар парламентського комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки; Олексій Рябчин - народний депутат, член парламентського комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки; Дмитро Маляр - директор з управління портфелем енергоресурсів «D.Trading»; Всеволод Ковальчук - голова ДП «НЕК «Укренерго»; Олексій Дубовський - голова біржового комітету «Української енергетичної біржі»; Антон Гудаченко - начальник Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики НКРЕКП; Олександр Бутовський - заступник начальника Управління енергоринку НКРЕКП; Ольга Буславець -генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; Ольга Тагієва - технічний директор компанії-постачальника ДП «Профіт Хаб».

Питання до обговорення:

Стан готовності правової та технічної бази до запуску нової моделі ринку.

Питання щодо відтермінування ринку електрики.

Ціноутворення в новому ринку.

Порядок покладання спеціальних обов’язків: позиції всіх задіяних сторін.

Введення комерційного обліку та розрахунків у новому ринку.

Продаж електроенергії на аукціонах за двосторонніми договорами, функціонування ринку «на добу наперед».

Ринок допоміжних послуг: проблема сертифікації обладнання.

Детальна інформація за тел..: 044 425-55-56; 067-380-72-97; 066-144-76-79; e-mail: info@expro.com.ua

Підсумкові матеріали:

Впроваджувати новий ринок електроенергії за нинішніх умов ризиковано - голова ДП «НЕК «Укренерго» Ковальчук

Запровадження за нинішніх умов ринку електроенергії несе високі загрози.

Про це заявив голова ДП «НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук на круглому столі "Ризики та переваги впровадження нового ринку електроенергії" в Укрінформі, який організувала консалтингова компанія EXPRO Consulting. “Ми залишаємося при думці, що у поточних умовах введення ринку несе високі загрози”, - сказав він.

На переконання Ковальчука, нова модель оптового ринку електроенергії, яка згідно з законом має набрати чинності з 1 липня 2019 року, не буде створювати достатніх умов для виникнення реальної конкуренції і тому потребуватиме заходів із вдосконалення, наприклад монетизації пільг та субсидій, застосування нових торгових майданчиків (Prozorro.Sales), відкриття можливостей для імпорту електроенергії з інших країн.

Він наголосив на необхідності вдосконалення моделі ринку електроенергії саме з погляду розвитку конкуренції.

За словами Ковальчука, необхідно не забирати електроенергію ДП "НАЕК “Енергоатом” та ПрАТ “Укргідроенерго” з конкурентного сегмента ринку, а навпаки, забезпечити її реалізацію разом з електроенергією сегмента ТЕС на одному торговому майданчику.

Ковальчук вважає, що електроенергія державної генерації має продаватися на прозорих майданчиках.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька не виключає, що ситуація із ринком електроенергії буде така сама, як свого часу із газом — коли деякі зацікавлені сторони завдяки штучно завищеній ціні добре на цьому заробляли.

Директор з управління портфелем енергоресурсів D.Trading Дмитро Маляр вважає, що цієї реформи не треба боятися.

“Бо у нас взагалі така дивна ситуація, коли країна потребує реформ, і ось реформа на порозі, виглядаєш у вікно - і бачиш, що держава, наче партія консерваторів у Великій Британії. Нам треба рухатися до реформ, бо тільки це наблизить нас до Європи”, - сказав він.

Маляр зауважив, що компаніям варто завчасно розробити план “вливання” у цю реформу і вчитися працювати, як це робить D.Trading.

Генеральний директор директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ольга Буславець також переконана, що реформи не варто боятися.

Вона визнала, що нині ідеальних рішень, які не містять ризиків, немає, і нагадала, що Прем'єр-міністр доручив не допустити підвищення цін після відкриття ринку для населення та для всіх інших споживачів.

Як повідомляв Укрінформ, повномасштабний ринок електроенергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" має бути запроваджений з 1 липня 2019 року.

Водночас у ДП НЕК "Укренерго" не виключають короткочасної відстрочки з введенням ринку електроенергії - на 2-3 місяці або перенесення на 2020 рік.

Законопроект №10343 передбачає відтермінування відкриття ринку електроенергії на 3 місяці.

Днями Кабінет міністрів оприлюднив на Урядовому порталі Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затверджене постановою №483 від 5 червня 2019 року.

Спеціальні обов'язки покладаються на ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго».

Згідно з документом виконання спеціальних обов’язків здійснюється шляхом продажу електроенергії ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго» за двосторонніми договорами постачальникам універсальних послуг, операторам систем розподілу електричної енергії та оператору системи передачі електричної енергії на електронних аукціонах за граничними цінами. Гранична ціна відпуску електроенергії визначається як середньозважена фактична ціна на електроенергію, вироблену відповідним виробником за останні три календарні місяці до дати початку функціонування нового ринку.

Як відомо, НКРЕКП 7 червня оприлюднила свою позицію щодо реалізації рішення уряду від 5 червня про покладення спеціальних обов'язків у процесі функціонування ринку елеткроенегії. Йдеться, зокрема, про такі недоліки та вірогідні ризики, як додаткове навантаження на промисловість та бюджет в обсязі приблизно 37 млрд грн на рік, неможливість реалізувати положення про ПСО раніше, ніж 1 жовтня; загроза фінансовій стабільності операторів системи передачі та розподілу; відсутність повноважень НКРЕКП визначити Порядок компенсації.

Крім того, у Комісії зазначають, що за рахунок АЕС та ГЕС неможливо забезпечити доступною електроенергією населення Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Відео з круглого столу:

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