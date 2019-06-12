«Безпека.Жінки.Мир». Презентація платформи

12 червня 12:00 - Презентація платформи «Безпека.Жінки.Мир»

Учасники: Ірина Фріз - міністр у справах ветеранів України; Ірина Геращенко - перший віце-спікер; Іванна Климпуш-Цинцадзе - віце-прем`єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Марія Іонова - заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.

Довідково. Учасники платформи «Безпека.Жінки. Мир» об’єднали досвід, знання, зусилля для активного залучення жінок в миротворчі процеси.

Завдання платформи - реалізація принципів гендерної рівності в політичних процесах і державних інституціях, рівність і високе представництво жінок у владі, що є важливими принципами ЄС і НАТО.

Підсумкові матеріали:

Геращенко, Климпуш-Цинцадзе, Фріз та Іонова пропонуватимуть Могеріні відвідати Донбас

Українські політики направить у середу листа високому представнику ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріці Могеріні з проханням у рамках візиту до Києва відвідати Донбас, а також зустрітися із родинами українських заручників, військовополонених і політв'язнів Кремля.

Про це повідомила Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час презентації платформи «Безпека.Жінки.Мир» в Укрінформі, передає кореспондент агентства.

“Сьогодні ми направимо такого листа з проханням під час візиту до України відвідати не тільки Київ, а й Донбас — це є надзвичайно важливим для того, щоб європейські лідери Європейської комісії бачили на власні очі, що там відбувається. А також ми звернемося із закликом: якщо до 8 липня Російська Федерація не зробить жодних рухів щодо звільнення українських військовополонених на вимогу рішення Трибуналу морського, не будуть звільнені українські заручники та політв'язні, то ми будемо апелювати до пані Могеріні зустрітися з їхніми родинами”, - зазначила Геращенко.

За її словами, такий лист буде направлений від імені першого заступника голови Верховної Ради, віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністра у справах ветеранів України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.

Геращенко нагадала, що високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні має приїхати 8 липня на Саміт Україна-ЄС.

Геращенко закликатиме депутатів підтримати відставку Клімкіна та призначення Пристайка

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликатиме народних депутатів підтримати відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Про це політик заявила під час презентації платформи «Безпека.Жінки.Мир» в Укрінформу, повідомляє кореспондент агентства.

“Я особисто як депутатка буду закликати колег розглянути цю кадрову пропозицію для того, щоб і задовольнити прохання міністра закордонних справ Клімкіна про відставку, він дійсно не кріпосний, якщо він бачить себе вже у політичному процесі, то це його повне право, і щодо призначення міністра закордонних справ Вадима Пристайка, кого ми всі добре знаємо: це фаховий дипломат, кар'єрний, який довго працював і в міністерстві закордонних справ на ключових посадах”, - зазначила Геращенко.

При цьому на її переконання, було би правильним, якби Президент України Володимир Зеленський прийшов до парламенту і представив свою кандидатуру на посаду міністра закордонних справ.

“Це хороший сигнал. Як би Президент не ставився до окремих депутатів, він має шанувати інститут парламенту, і саме з цього починати свою роботу”, - сказала вона.

Окрім того, перший віцеспікер уточнила, що згідно з Регламентом ВР, “кадрові питання можуть виноситися на порядок денний в будь-який час”, незважаючи навіть на початок розгляду проекту Виборчого кодексу у другому читанні.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення Вадима Пристайка.

Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проєкт постанови Президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

Депутати також відхилили проєкт постанови про відставку Клімкіна, який був підготовлений комітетом ВР у закордонних справах після того, як Клімкін 17 травня написав заяву про відставку.

У відповідь на такі рішення парламенту в ефірі телеканалу “112 Україна” міністр заявив, що просив нардепів підтримати його заяву про відставку, але водночас не збирається “ховатися під стіл від відповідальності і буде працювати, поки триває перехідний період”. Увечері 11 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін вдруге закликав депутатів підтримати його відставку.

Геращенко закликає нові політсили у наступному скликанні ВР разом протистояти реваншистам

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко переконана, що загроза реваншу проросійських сил у парламенті дев'ятого скликання є серйозною, а тому закликає нові політичні сили спільно протистояти цьому.

Про це політик заявила у під час презентації платформи «Безпека.Жінки.Мир» в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“Реванш зупиняють не тільки політики — його зупиняє суспільство, і журналісти в том числі. Загроза реваншу є дуже серйозною. Хто зайде до наступного парламенту, залежить від виборчої кампанії... Протягом цих тижнів кампанії дуже важливо донести інформацію про загрози не просто реваншу, а й того, що ми можемо начебто рухатися до ЄС і НАТО, але не так швидко, як це було попередні п'ять років, — це також загроза”, — зауважила Геращенко.

Водночас, апелюючи до представників нових політичних сил, які планують працювати в парламенті наступного скликання, Геращенко закликала їх “будувати кампанію в демократичному таборі — без направлення один одного до музею історії”.

“Головне нам усім зробити так, щоб Україна не залишилася тільки в музеї історії з цими реваншистами. І давайте думати про те, що до наступного парламенту дійсно зайдуть не просто вовки, а вовкодави, які можуть дуже легко перегризти дещо дуже важливе для України. Ми маємо цьому протистояти разом, щоби вони вони не зробили Україну разом”, — наголосила перший віце-спікер.

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, теж заявила про загрозу реваншу, але водночас заявила, що вона сама, Геращенко, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе та заступник голови Комітету ВР з питань європейської інтеграції Марія Іонова є “дуже добрими дресувальницями і вовків, і вовкодавів”. Та додала, що вони зможуть приборкати реваншистів.

“За ці останніх п'ять років відбулися достатньо прогресивні зміни. І, якщо ми вже розпочали їх, то навряд чи комусь вдасться їх ось так легко зруйнувати”, — додала Фріз.

Перемовини про вступ України до ЄС реально розпочати після виконання Угоди про асоціацію - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає реалістичним розпочати перемовини про вступ до Європейського союзу після завершення виконання Угоди про асоціацію України з ЄС.

Про це Климпуш-Цинцадзе заявила під час презентації платформи "Безпека. Жінки. Мир" в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

"Що стосується вступу в ЄС, ми чітко заявляємо про те, що із завершенням виконання Угоди про асоціацію ми вважаємо реалістичним розпочати перемовини про кандидатство і про членство України в Європейському Союзі. Я вважаю, що це реалістичний сценарій таких подій", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Водночас вона зауважила, що для виконання Україною Угоди про асоціацію потрібна ефективна взаємодія між Верховною Радою, урядом і Президентом.

"Якщо якась ланка на цьому шляху проявляє слабкість або неконструктивність, то кожний день затримує наш рух до Європейського Союзу і до Північноатлантичного альянсу також", - акцентувала віце-прем'єр.

У цьому контексті вона нагадала, що парламент нещодавно ухвалив "абсолютно безпрецедентний документ" - Енергетичний додаток до Угоди про асоціацію.

"Тепер для нас важливо, щоб не тільки парламент і уряд зробили свою роботу, а щоб це якось прозвучало і було закріплено на наступному саміті (Україна - ЄС, який відбудеться 8 липня - ред.), щоб все ж таки Президент Зеленський підписав цей ухвалений закон, і ми могли рухатися далі", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона також акцентувала на необхідності виконання кожним міністерством своїх зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію.

"Координаційна функція надважлива, мені доводилося просувати велику кількість процесів, але якщо немає інституційної спроможності в окремих міністерствах, то завдання ускладнюється", - констатувала віце-прем'єр.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook написав, що для вступу України в ЄС як мінімум через 10 років переговори про вступ слід починати "буквально завтра".

Климпуш-Цинцадзе вважає, що парламент має підтримати кандидатуру Пристайка на посаду глави МЗС

Віце-прем`єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що народні депутати мають підтримати запропоновану Президентом Володимиром Зеленським кандидатуру на посаду міністра закордонних справ.

Про це Климпуш-Цинцадзе заявила під час презентації платформи "Безпека. Жінки. Мир" в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

"Я вважаю, що парламентарі мали б підтримати вибір нового президента для того, щоб він міг провадити зовнішню політику із залученням міністра закордонних справ. Це має бути просто конструктивний підхід усіх сторін", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Водночас вона нагадала, що парламент розпочав обговорення поправок до Виборчого кодексу, і "це забере якийсь час", тому "треба розуміти, коли буде можливість голосувати" кадрові подання Президента.

"Але в будь-якому випадку чинний міністр закордонних справ є легітимним", - зазначила віце-прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення Вадима Пристайка.

Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проект постанови Президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

Депутати також відхилили проект постанови про відставку Клімкіна, який був підготовлений комітетом ВР у закордонних справах після того, як Клімкін 17 травня написав заяву про відставку.

У відповідь на такі рішення парламенту в ефірі телеканалу “112 Україна” міністр заявив, що просив нардепів підтримати його заяву про відставку, але водночас не збирається “ховатися під стіл від відповідальності і буде працювати, поки триває перехідний період”. Увечері 11 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін вдруге закликав депутатів підтримати його відставку.

В Укрінформі презентували платформу “Безпека. Жінки. Мир”

В Україні започатковано платформу “Безпека. Жінки. Мир” задля активного залучення жінок в миротворчі процеси.

Про це розповіла перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час прес-конференції в Укрінформі.

“Ми сьогодні хочемо презентувати платформу “Безпека. Жінки. Мир”, яка повністю перекликається з резолюцією №1325 ООН “Жінки. Мир. Безпека”, і яка свідчить про те, що дуже важливо, щоби Україна не зупинялася в тому, щоб жінки не просто були активно залучені до влади, до політичних процесів, до парламентської кампанії, а й так само безпосередньо активно впливали на миротворчі процеси в країні і на сектор безпеки та оборони”, - зазначила вона.

Геращенко запевнила, що платформа не є партійною й до співпраці пропонуватиметься залучати громадські організації, жіночі ветеранські рухи.

Крім того, парламентарій зауважила, що у майбутній Верховній Раді мають намір створити міжфракційне об’єднання, яке опікуватиметься питаннями рівних можливостей чоловіків і жінок та активним залученням жінок саме до миротворчих процесів.

Своєю чергою, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе нагадала, що за останні п’ять років було докладено багато результативних зусиль, що питання рівності між чоловіками і жінками “пріоретизувати і інституціоналізувати максимально у наших внутрішньодержавних процедурах”.

“Для нас миру за будь-яку ціну не існує, з підвищенням ролі і думки жінок, кількості жінок у секторі безпеки й оборони, зокрема, ми точно можемо розраховувати на те, що наші зусилля щодо миротворення будуть набагато успішнішими і в майбутньому”, - переконана урядовець.

Також вона додала, що важливо, аби жінки не тільки були присутні у секторі безпеки й оборони, а дедалі більше обіймали на рівні з чоловіками керівні посади.

Водночас міністр у справах ветеранів України Ірина Фріз наголосила, що залучення саме жінок до мирних процесів, до врегулювання мирних процесів демонструє їх результативність та ефективність.

“Безпека. Жінки. Мир” — це не просто платформа. Це конкретна дієва участь жінок у реалізації програмних засад в нашій державі, які спираються на європейський та євроатлантичний курс, на інтеграцію нашої держави до цивілізованих країн”, - сказала міністр.

Фріз запевнила, що учасники платформи наполягатимуть, що нам потрібен мир не за будь-яку ціну, що безпека має бути не лише декларативною, а дієвою, яка забезпечуватиме нашій країні стабільний мир.

Відео з прес-конференції:

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