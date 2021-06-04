Ексрегіонал Левченко приїхав в Україну, бо його справу закрила поліція - СБУ

Повернення в Україну колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Миколи Левченка стало можливим через те, що у 2021 році оперативно-розшукову справу щодо нього було закрито, і його знято з розшуку.

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу у пресслужбі СБУ.

“Що стосується повернення до України колишнього народного депутата Миколи Левченка, то це пов’язано з тим, що у 2021 році, за поданням старшого слідчого Нацполіції, оперативно-розшукову справу щодо нього закрито, а Левченка знято з розшуку”, - сказали у пресслужбі.

В СБУ нагадали, що відносно цієї особи ще в 2014 році СБУ розпочала кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 161 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). У 2015 році йому було повідомлено про підозру, а за клопотанням СБУ Апеляційний суд м. Києва дав дозвіл на його затримання. Однак згодом Генеральна прокуратура України передала провадження слідчим Національної поліції.

В СБУ підкреслили, що процесуальним керівником у справі в квітні 2020 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження щодо Левченка, а в лютому поточного року слідчі Нацполу самі прийняли рішення про закриття кримінального провадження взагалі.

“Водночас Служба безпеки України відстоює позицію, що особи, які своїми діями сприяли країні-агресору, мають понести покарання в межах закону. СБУ продовжуватиме роботу в цьому напрямі”, - підкреслили у відомстві.

Як повідомлялось, Левченко був оголошений в розшук в Україні у 2016 році. Довгий час він жив у Росії.