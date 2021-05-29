Техас визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом

Американський штат Техас на місцевому законодавчому рівні визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та визначив листопад 2021 року місяцем пам’яті про жертв цієї трагедії.

Про це йдеться в тексті Резолюції №253 Палати представників штату Техас, оприлюдненій на офіційному сайті законодавчого органу, повідомляє Укрінформ.

«Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року Місяцем пам’яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату замислитися про Голодомор та вшанувати пам’ять загиблих», - йдеться у резолюції.

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Зазначається, що рішення підтримали 142 місцеві законодавці, і жоден не висловився проти.

Комітет США з визнання Голодомору в Україні геноцидом, зі свого боку, висловив вдячність почесному консулу України Грегу Бучаю «за його зусилля і старання, спрямовані на сприяння поінформованості про Голодомор у штаті Техас».

Таким чином, підкреслили в комітеті, Техас став 23-ім американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932-33 років в Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2018 року обидві палати Конгресу США визнали Голодомор в Україні геноцидом. Водночас для остаточного визнання Сполученими Штатами цієї трагедії геноцидом необхідне відповідне рішення адміністрації США. Визнання на рівні кожного штату посилює цю позицію та сприяє поширенню правди про злочини сталінського режиму проти українського народу.