Кабмін звільнив з Мінекономіки заступницю Петрашка

Кабінет Міністрів задовольнив заяву про звільнення заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлани Панаіотіді.

Як передає Укрінформ, про це Панаіотіді повідомила у Фейсбуці.

«Я написала заяву про звільнення 29 квітня з проханням звільнити мене з 17 травня після закінчення відпустки… Кабмін тільки що проголосував», - написала Панаіотіді.

Вона зазначила, що пропрацювала в АМКУ та Мінекономіки майже 6 років, і "це ні з чим незрівнянний досвід".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів призначив Світлану Панаіотіді на посаду заступниці міністра економіки 11 вересня 2019 року. Раніше, з червня 2015 року, вона працювала в Антимонопольному комітеті України на посаді державного уповановаженого.

Фото: Фейсбук